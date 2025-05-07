加国新总理卡尼访白宫 称加拿大是非卖品

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（法新社华盛顿6日电） 新上任的加拿大总理卡尼今天访问白宫，首度与美国总统川普会面时直言，加拿大是「非卖品」。

卡尼（Mark Carney）率领自由党（Liberal Party）在4月28日的大选获胜，他选后矢言将主导经济转型，让加拿大能「挺身抗衡」川普（Donald Trump）。川普曾屡次喊话希望加拿大成为美国第51州，并祭出关税，引发美加关系紧张，使得卡尼这趟美国行备受关注。

川普今天在白宫接待卡尼并举行双边会，两人于会前接受媒体提问。美国全国公共电台（NPR）等媒体报导，川普再提希望加拿大成为美国的一部分，但也承认加拿大人对此持反对态度，「一个巴掌拍不响，对吗？」

卡尼告诉川普，并吞加拿大是不可能的事。卡尼说，以房地产的角度而言，有些地方是永远不会出售的，「我们现在所坐的地方就是其中之一」；在过去几个月的竞选过程中，他已见过「拥有加拿大的人们」，加拿大是「非卖品」（not for sale），「永远不会出售」。

同时，卡尼强调，「机会在于伙伴关系，以及我们可以共同打造的未来」。

这是卡尼上任后，首度与川普会面。报导指出，尽管会谈气氛融洽，川普仍坚持继续对加拿大输美商品加徵关税。

川普3月对许多加拿大输美商品加徵25%关税，包括钢铁。他今天表示，不打算调降对加拿大的关税，因为关税措施有助振兴美国制造业。

川普说：「我们想要自己制造汽车…我们对来自加拿大的汽车徵收关税，到了某个时间点，加拿大生产这些汽车就不符合经济效益了，我们也不想要加拿大的钢铁，因为我们自己正在生产。」

这些关税是在「美国-墨西哥-加拿大协定」（USMCA）预定明年进行审查之前实施。卡尼说，美国实施这些关税的方式，部分利用了协议现有条款，「所以协议势必需要调整」。

美国对从墨西哥和加拿大进口且未纳入USMCA的商品课徵25%关税。USMCA涵盖大部分墨西哥和加拿大商品。