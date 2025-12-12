加密货币大亨权道亨诈欺罪成立 媒体：美国判刑15年

afp_tickers

2 分钟

（法新社纽约11日电） 美国媒体报导，韩国加密货币大亨权道亨（Do Kwon）涉自家公司倒闭相关诈欺罪，今天被判处15年徒刑。这家公司倒闭使投资人损失400亿美元，并震撼全球加密货币市场。

权道亨在跨越亚、欧的国际通缉中被捕，今年8月在纽约法院认罪，法院今天做出宣判。

权道亨在韩国仍面临诈欺指控。

现年34岁的权道亨创立的Terraform Labs曾推出加密货币TerraUSD，并将其宣传为「稳定币」，称TerraUSD价格与美元等稳定资产挂钩，以避免剧烈波动。

权道亨成功地将旗下货币行销为下一个加密货币大热门，吸引数十亿美元投资并引发全球热潮。

他在韩国媒体上受到高度赞扬，被封为「天才」，数以千计私人投资者蜂拥投入资金。2019年，权道亨更登上「富比世」（Forbes）亚洲30位30岁以下菁英榜。

尽管有数十亿美元资金涌入，TerraUSD与姊妹币Luna在2022年5月陷入死亡螺旋。

权道亨在崩盘前已离开韩国，并逃亡数月。

他在2023年3月在蒙特内哥罗首都波德里查（Podgorica）机场被捕，当时正准备搭机前往杜拜（Dubai），身上持有假造的哥斯大黎加护照。

权道亨去年自蒙特内哥罗被引渡至美国。（编译：徐睿承）