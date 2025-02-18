加密货币门 阿根廷总统遭调查

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（法新社布宜诺斯艾利斯17日电） 阿根廷媒体今天报导，阿根廷检察官将对总统米雷伊（Javier Milei）进行调查，原因是他发文推广的加密货币LIBRA暴跌，导致投资者损失数十亿美元，并引发大量投诉。

根据报导，联邦检察官办公室将调查米雷伊14日晚上在社群媒体赞扬LIBRA，是否涉及诈欺、与犯罪组织勾结或违反职责。

LIBRA先飙升后暴跌，米雷伊数小时后删除贴文，承认自己犯了错误。

法新社报导，阿根廷经济学家、加密货币专家和反对派政治人物批评自称「无政府资本主义者」的米雷伊，并表示数位资产可能是诈骗或庞氏骗局（Ponzi scheme）。

产业观察人士指出，这很可能是俗称「拉地毯」（rug pull）的骗局，即开发商推出加密货币吸引投资者挹注资金后，迅速套现离场。

投诉者之一、非政府组织「城市权利观察组织」（Observatory for the Right to the City）声称米雷伊是「犯罪组织」的一分子，利用LIBRA主导诈欺活动，波及4万多人，损失超过40亿美元。

全球资本市场研究公司The Kobeissi Letter于14日在X平台表示：「在（LIBRA）推出几分钟内，多名持币大户开始出清价值数百万美元的LIBRA。」

根据The Kobeissi Letter说法，随着LIBRA市值冲上46亿美元，出清获利达到400万美元或以上；LIBRA市值在美东时间下午5时40分攀升至最高点后，便直线重挫。

米雷伊曾发文写道「全世界都想在阿根廷投资」，并提及LIBRA与相关计画的网站。米雷伊后来删文并表示：「我先前不知道这项计画的细节，在了解过后，我决定不再继续传播这个资讯。」米雷伊还说，他与「所谓私人公司显然没有任何关联」。