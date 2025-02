加密货币门 阿根廷总统遭调查

(法新社布宜诺斯艾利斯17日电) 阿根廷媒体今天报导,阿根廷检察官将对总统米雷伊(Javier Milei)进行调查,原因是他发文推广的加密货币LIBRA暴跌,导致投资者损失数十亿美元,并引发大量投诉。

根据报导,联邦检察官办公室将调查米雷伊14日晚上在社群媒体赞扬LIBRA,是否涉及诈欺、与犯罪组织勾结或违反职责。

LIBRA先飙升后暴跌,米雷伊数小时后删除贴文,承认自己犯了错误。

法新社报导,阿根廷经济学家、加密货币专家和反对派政治人物批评自称「无政府资本主义者」的米雷伊,并表示数位资产可能是诈骗或庞氏骗局(Ponzi scheme)。

产业观察人士指出,这很可能是俗称「拉地毯」(rug pull)的骗局,即开发商推出加密货币吸引投资者挹注资金后,迅速套现离场。

投诉者之一、非政府组织「城市权利观察组织」(Observatory for the Right to the City)声称米雷伊是「犯罪组织」的一分子,利用LIBRA主导诈欺活动,波及4万多人,损失超过40亿美元。

全球资本市场研究公司The Kobeissi Letter于14日在X平台表示:「在(LIBRA)推出几分钟内,多名持币大户开始出清价值数百万美元的LIBRA。」

根据The Kobeissi Letter说法,随着LIBRA市值冲上46亿美元,出清获利达到400万美元或以上;LIBRA市值在美东时间下午5时40分攀升至最高点后,便直线重挫。

米雷伊曾发文写道「全世界都想在阿根廷投资」,并提及LIBRA与相关计画的网站。米雷伊后来删文并表示:「我先前不知道这项计画的细节,在了解过后,我决定不再继续传播这个资讯。」米雷伊还说,他与「所谓私人公司显然没有任何关联」。