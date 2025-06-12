加萨人道主义基金会控哈玛斯袭巴士 5员工丧生多人受伤

afp_tickers

3 分钟

（法新社加萨市11日电） 获得美国支持的加萨人道主义基金会今天指控巴勒斯坦武装团体哈玛斯（Hamas）攻击一辆搭载他们员工到援助物资分发中心的巴士，称至少5人丧生，多人受伤。

加萨人道主义基金会（Gaza Humanitarian Foundation, GHF）在声明中说，当地时间晚间10时（台湾时间12日凌晨3时）左右，「一辆搭载20多名加萨人道主义基金会团队人员的巴士遭到哈玛斯残酷攻击」。

声明说：「我们仍在搜集相关资讯，但目前所知的情况令人震惊：至少5人死亡，多人受伤，并且担忧我们一些团队成员可能被当作人质。」

加萨人道主义基金会在致法新社的电子邮件中说，巴士上所有乘客均是巴勒斯坦人，且全部都是援助工作人员，他们当时正前往基金会位于汗尤尼斯（Khan Younis）西边地区的分发中心。

声明说：「我们以最强烈措辞谴责这起令人发指的蓄意攻击，他们是援助工作人员、人道主义者，为人父亲、兄弟、儿子和朋友，每天都冒着生命危险帮助他人。」

加萨人道主义基金会的资金来源不透明，他们的援助名义上为民间行动，获得以色列支持。在以色列全面封锁加萨走廊（Gaza Strip）两个多月引发大规模饥荒警告后，加萨人道主义基金会5月26日开始运作。

但加萨人道主义基金会首周的运作饱受批评。以色列军方被控在分发站附近对争领援助包裹的民众开枪。以色列有关当局和加萨人道主义基金会否认发生这类事件。这个基金会雇用签约的美国维安人员。

联合国和各大援助组织拒绝与这个基金会合作，因为担心基金会是在迎合以色列的军事目标。