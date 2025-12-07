加萨战争后伯利恒首次点亮耶诞树 欢乐气氛重返耶稣诞生地

（法新社伯利恒6日电） 在被占领的约旦河西岸伯利恒（Bethlehem），耶稣基督的传统诞生地，今天再度洋溢耶诞节的欢乐气氛。这是自2年多前加萨战争爆发以来，伯利恒城首次点亮耶诞树。

挂满红色与金色球饰的耶诞树，矗立在马槽广场上，距耶诞教堂（Church of the Nativity）仅数公尺，已成为希望的象徵。

在长达两小时的仪式结束时，耶诞树在欢呼声中亮起；黄色灯光闪烁，顶端鲜红色的星星，在被近乎满月光芒映照下的多云夜空中显得格外耀眼。

自2023年10月巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）攻击以色列、加萨战争爆发以来，这是伯利恒首次举办这类惯常的庆祝活动。

任职于约旦河西岸沙费特（Salfit）的扎伊图纳科技大学（Al-Zaytoonah University of Science and Technology）、27岁的什塔亚（Abeer Shtaya）说：「它代表了坚韧不拔的精神。」。

她与一群大学生同行100公里，因为「我们想庆祝，并和我们在伯利恒的兄弟姐妹共享这一天的喜悦」。

在广场上经营陶瓷店的43岁店主沙亨（Mike Shahen），在几位游客进店消费后表示：「这是在告诉全世界，这里很平静。」

数千人参加这次活动，其中包括基督徒和穆斯林，许多人从巴勒斯坦领土和以色列各地，甚至更远的地方赶来，共同感受节日气氛的回归。

屋顶上可见修女的身影，许多带着幼童的家庭也挤满阳台与屋顶，只为亲眼目睹耶诞树点亮的瞬间。尽管不时下雨，许多人依然笑逐颜开，欢乐的笑声洋溢在空气之中。