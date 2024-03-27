加萨战争 美防长吁以色列：保平民安全是当务之急

2 分钟

（法新社华盛顿26日电） 美国国防部长奥斯汀今天表示，加萨平民死伤人数「过高」，建议以色列采取替代方案来取代在加萨南部的大规模行动。

奥斯汀（Lloyd Austin）今天在华府五角大厦与以色列防长葛朗特（Yoav Gallant）进行会谈，并于会议一开始的时候说：「今天的加萨（Gaza），平民死伤人数实在过高，而人道援助的数量又远远不足。」

他以迄今最为强硬的语气说：「加萨正在遭受人道主义灾难，情况正愈变愈糟。」

五角大厦官员告诉媒体说，奥斯汀同意有必要打击巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）在加萨南部城市拉法（Rafah）的几个营，但仍对以方施压，说保障平民安全既是「道德方面的当务之急」也符合「共享的战略利益」。

这位官员说，「国防部长表示，我们的目标是协助以色列找到替代方案，用以取代一场全面性且恐过于仓促的军事行动」，并说奥斯汀点出军事行动「可能会危及栖身在拉法的100多万平民性命」。

这位官员说，葛朗特有表达他「对这些议题的承诺」。 这名官员并未详述奥斯汀所谓的入侵替代方案为何，但点出有必要增加人道援助，并说一个海事人道走廊预料会在数星期内架设完成并开始运作。