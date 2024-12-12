加萨民防机构：以军空袭酿58死

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（法新社加萨走廊12日电） 加萨走廊民防机构表示，以色列今天发动一系列空袭，造成至少58人死亡，包括12名保护援助物资卡车的守卫。以色列军方则称锁定对象为企图劫车的激进分子。

目前各界日益乐观看待针对加萨停火及释放人质的协商终于可能成功，美国国安顾问苏利文（Jake Sullivan）今天也说区域形势变化有利于达成协议，尽管如此，仍发生上述流血事件。

加萨走廊（Gaza Strip）民防机构发言人巴萨（Mahmud Basal）表示，有7名守卫死于对南加萨拉法（Rafah）的空袭，另有5名守卫死于针对汗尤尼斯（Khan Yunis）的袭击。

巴萨告诉法新社，「（以色列）占领者再度瞄准那些保护援助物资卡车的人」，但以军称「并未空袭人道援助卡车」。

巴萨还说，这两场空袭造成大约30人受伤，其中大多数是孩童，「这些卡车载运面粉，准备开往联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）的仓库」。

目击者随后告诉法新社，空袭过后，居民纷纷上前抢夺卡车上的面粉。

以军则称昨夜针对巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）的武装激进分子「执行精准打击」，他们出现在南加萨一处由以色列指定的人道区域。