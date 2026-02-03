北约启动北极哨兵军事规划 暂不透露进一步细节

afp_tickers

2 分钟

（法新社布鲁塞尔3日电） 北大西洋公约组织（NATO）欧洲盟军最高指挥部（SHAPE）发言人今天表示，北约已开始规划「北极哨兵」（Arctic Sentry）任务。美国总统川普上个月针对格陵兰发出的威胁，使北约这个跨大西洋联盟陷入近年来最严重的危机。

欧洲盟军最高指挥部发言人欧唐纳尔上校（Colonel Martin O’Donnell）表示：「北约目前正规划一项名为『北极哨兵』（Arctic Sentry）的加强警戒行动。」

他补充，这项行动将进一步强化北约在北极及高纬度地区的军事部署，并表示，相关规划才刚起步，暂不便透露进一步细节。

川普在声称与吕特达成「框架」协议，确保美方在该地区影响力后，已不再坚持接管格陵兰。

川普以俄罗斯及中国构成威胁为由，为其针对格陵兰的意图辩护后，北约也表示将采取措施提升在北极地区的存在。

同时，丹麦与格陵兰已与美国展开有关该领土的谈判，预计将重新审议1951年规范美军在岛上部署的条约。

丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）表示，包括格陵兰周边地区在内，北约各国普遍支持在北极拥有「永久驻军」，以加强区域安全。