北韩为援俄阵亡士兵建纪念馆

afp_tickers

2 分钟

（法新社首尔23日电） 北韩官媒今天报导，已开始为在俄乌战争中阵亡的北韩士兵兴建一座纪念馆，同时北韩领导人金正恩（Kim Jong Un）赞扬与莫斯科的关系达到「历史高峰」。

北韩中央通信社（KCNA）报导，这座名为「战斗功勋纪念馆」（Memorial Museum of Combat Feats）的建筑将设于首都平壤，金正恩与俄罗斯驻北韩大使一同出席了动土典礼。 金正恩在今天的活动中致词时表示，这座纪念馆「是献给真正爱国者不朽精神的神圣殿堂」。

北韩是全球最封闭的国家之一，自莫斯科于2022年2月全面入侵乌克兰以来，已成为俄罗斯的重要盟友。

北韩已派遣数以千计的士兵前往俄罗斯，并运送装满武器的货柜，协助克里姆林宫将乌克兰军队逐出俄罗斯西部。根据南韩的估算，至少有600名北韩官兵阵亡，另有数千人受伤。

北韩中央通信社报导，金正恩发表爱国谈话时表示，北韩部队已在俄罗斯库斯克地区（Kursk）驻扎一年，并称赞他们协助俄国取得「决定性胜利」。

金正恩说：「我们的英雄以坚定不移的战斗精神，摧毁了邪恶的新纳粹入侵者，绝不容忍任何侵略，誓言歼灭敌人。」

他并称，北韩与俄罗斯的关系「现正迈向历史高峰」。

金正恩表示，纪念馆将陈列献给曾在俄国作战的北韩士兵的雕塑，同时还会展出描绘战斗场景的照片与艺术作品。

根据北韩中央通信社报导，俄罗斯驻北韩大使马歇各罗（Aleksandr Matsegora）及其他俄罗斯使馆官员也出席了今天的典礼。