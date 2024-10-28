北韩称调查「证明」南韩应对无人机负责

afp_tickers

2 分钟

（法新社首尔28日电） 北韩官方媒体今天表示，一项调查「证明」南韩军方在平壤上空派遣1架无人机投放宣传传单，侵犯主权。

拥有核武的北韩指责南韩3度派遣无人机进入领空，南韩军方对此予以否认。

根据官方媒体报导，北韩国防部从一架坠毁的「敌方无人机」残骸中拆除了控制模组，并分析飞行计画和日志。

北韩中央通讯社的报导指出，分析「证明南韩军事匪徒的无人机…入侵北韩首都」，并以两国官方名称的缩写来指称两国。

北韩中央通讯社发布的一张图片显示这架无人机从南韩白翎岛出发，穿越朝鲜半岛西海后前往平壤的飞行路线。

白翎岛是南韩最西边的岛屿，距离平壤比首尔更近。

北韩中央通讯社表示，「国防部发言人再次强调，已经对南韩军事暴徒超出忍耐极限、危险且鲁莽的政治和军事挑衅行为发出最后警告。」

报导指称如果再次发生入侵事件，南韩「将因北韩的无情攻势而永远消失」。

北韩领导人金正恩的妹妹金与正发表单独声明指出，平壤不会向南派遣无人机。

但金与正表示，如果这种情况真的发生，她「想看看首尔的肮脏狗要如何吠叫。世界可能也会对此感到好奇」。

南韩国防部长最初否认南韩派遣无人机，但南韩合同参谋本部后来修改此一立场，在一份声明中表示「无法确认北韩指控是否属实」。