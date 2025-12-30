北韩金正恩巡视多管火箭工厂 自夸战力

afp_tickers

（法新社北京30日电） 官方媒体今天报导，北韩领导人金正恩参观一间新型多管火箭发射器工厂，盛夸这种能瞄准南韩的系统，能以集中攻击「消灭敌人」。

技术上而言，北韩与南韩仍处于战争状态。长期以来，外界一直认为一旦爆发冲突，北韩将利用庞大火炮战力进行「饱和攻击」，这向来是北韩战略核心。

美国智库兰德公司（RAND）2020年的研究评估显示，如果北韩火炮系统瞄准南韩首都首尔等主要人口中心，仅1小时内就能造成万人伤亡。

据报导，金正恩视察工厂的前一天，北韩宣布试射2枚长程战略巡弋飞弹，藉以展示面对外部威胁的「战备状态」。

根据北韩中央通信社（KCNA）报导，金正恩在北韩飞弹计画高级官员陪同下表示，这种新武器系统将成为北韩军队「主要打击手段」。

他还表示，此系统可用于「战略打击」，这通常是使用核武的委婉说法。

官媒指出，金正恩将这种新型多管火箭描述为「超级强大的武器系统，因为它能以极高精度与毁灭性威力进行瞬间精确打击，从而消灭敌人」。

官媒还补充说，这套系统「将在军事行动中，大量用于集中攻击」。

韩国军事问题研究院（Korea Institute for Military Affairs）高级研究员洪成杓（Hong Sung-pyo，音译）表示：「北韩现可能已具备大幅提升其执行战略任务能力的条件。」