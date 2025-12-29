北韩频秀军事肌肉 南韩批破坏朝鲜半岛和平稳定

（法新社首尔29日电） 南韩合同参谋本部今天表示，军方侦测到北韩昨天试射长程战略巡弋飞弹，并与美方保持密切情报合作。南韩国防部发言人说，北韩一连串军事活动是在「破坏朝鲜半岛和平与稳定」。

国营北韩中央通信社（KCNA）今天报导，北韩昨天试射两枚长程战略巡弋飞弹，并称此举是在向外界展示北韩因应外部威胁的作战能力。

北韩中央通信社指出，这项演练昨天在朝鲜半岛西侧的黄海举行，旨在检阅「长程飞弹分队的反击反应态势和作战能力」，并由北韩领导人金正恩亲自督导。

北韩中央通信社说，这些巡弋飞弹飞行超过两小时，并释出飞弹发射与命中目标的照片。

金正恩表示：「朝鲜劳动党和朝鲜民主主义人民共和国政府将一如既往，全力投入国家核武战力无上限和持续性发展。」

南韩合同参谋本部（Joint Chiefs of Staff）说，南韩军方昨天上午8时（台北时间上午7时）侦测到北韩从平壤附近的顺安（Sunan）一带发射多枚巡弋飞弹。

南韩合同参谋本部说，在与美方合作下，南韩军方提前掌握并关注北韩试射飞弹最新动向。韩美情报部门正在分析具体参数。

南韩国防部发言人表示，北韩过去一周的一连串军事活动，包括核动力潜舰建造工程，是「破坏朝鲜半岛和平与稳定的行动」。

北韩上一次试射弹道飞弹是在今年11月初，恰逢美国总统川普访问朝鲜半岛、表达希望与金正恩会晤的一周之后。平壤当时并未回应川普的提议。

川普10月底批准南韩在美国船厂建造核动力潜舰的计画，平壤上周也发布北韩首艘核动力潜舰的最新影像。

根据报导，金正恩近日频频露面，参与多项活动，此次发射意在凸显北韩的军事与经济发展，并为预计将在2026年初召开的全国党代表大会造势。金正恩对巡弋飞弹沿朝鲜半岛西侧上空飞行并命中目标「非常满意」。

韩联社引述南韩军方官员表示，北韩可能会在元旦前后试射更多飞弹，但南韩军方拒绝对此置评。

韩国统一研究院（Korea Institute for National Unification）分析师洪（Hong Min，音译）表示，北韩昨天的发射可能是在测试其巡弋飞弹的改良版本，尤其是能搭载常规武器或核武的型号。

首尔北韩大学院大学（University of North Korean Studies）校长梁茂进（Yang Moo-jin）指出：「箭式巡弋飞弹射程约2000公里，不仅能打击整个朝鲜半岛，还能打击驻日美军后方基地。」（编译：刘文瑜）