瑞士养老：活得比预期更久，退休生活靠什么维系？

研究显示，在目前65岁的人群中，约一半的女性将活到90岁，而一半的男性则将活到87岁。 Keystone-SDA

如今，退休者依靠个人积蓄维持退休生活的时间，可能比前几代人明显更长。卢塞恩研究人员开展的一项研究显示，随着预期寿命不断延长，个人储蓄在晚年耗尽、无法满足养老需求的风险也随之上升。

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Keystone-SDA 其他2种语言 English en Savings may not be enough to fund retirement beyond life expectancy: study 更多阅览 Savings may not be enough to fund retirement beyond life expectancy: study

Deutsch de HSLU-Studie: Geld reicht oft nicht für langen Ruhestand 原版 更多阅览 HSLU-Studie: Geld reicht oft nicht für langen Ruhestand

65岁退休的人在进行财务规划时，不应仅以平均预期寿命作为依据，因为相当一部分人有较大可能在退休后能活25年甚至更久。卢塞恩应用科学与艺术大学7月5日发布的一项研究指出，这种长寿趋势可能导致退休储蓄在晚年出现缺口。

“如今，相当一部分65岁人群的实际寿命很可能远高于平均预期寿命。这可能会成为一个财务问题，”卢塞恩应用科学与艺术大学楚格金融服务研究所(IFZ)的金融专家、2026年长寿研究报告的作者阿尼娜·希勒(Anina Hille)说。

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自1948年瑞士建立养老保险制度以来，人们退休后的生活年限显著延长。当年，一名65岁女性的预期剩余寿命约为14年，而如今已增至23年。对于男性而言，65岁后的预期剩余寿命也从12年提高到了20多年。

根据这项研究，如今65岁的女性中约有一半将活到90岁，而一半男性将活到87岁。

数百万瑞郎的资金缺口

该研究的一项计算表明，多活几年对生活的影响有多么巨大：对于收入中等的人来说，预期寿命为85岁时，职业养老金和其他养老收入与生活开支之间的资金缺口约为72.8万瑞郎；而预期寿命达到90岁时，这一缺口则约为92.1万瑞郎。若活到100岁，则需要动用储蓄或其他收入来源来弥补约132万瑞郎的缺口。

医疗技术进步、生活水平提高以及人均寿命延长，是推动这一趋势的重要原因。不过，寿命延长并不意味着健康寿命同步增长。研究指出，随着年龄增长，特别是在生命后期，医疗、长期护理和住房成本可能显著增加，进一步加重退休阶段的财务负担。

经济发展的机遇

因此，在卢塞恩应用科学与艺术大学看来，个人养老金储备正变得越来越重要。越早开始积累资产并坚持长期储蓄，人们就越有可能在财务上应对漫长的退休生活。与此同时，人口老龄化也正给养老保险体系以及其他养老金基金带来越来越大的压力。

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