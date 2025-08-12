半岛电视台采访团队遭以军击毙 联合国与欧盟谴责

（法新社加萨市11日电） 联合国、欧洲联盟与媒体权益团体今天谴责以色列发动空袭，在加萨击毙半岛电视台采访团队。巴勒斯坦人为丧命的记者们哀悼，以色列则指控其中一人是哈玛斯武装分子。

数十名加萨人聚集在加萨市西法医院（Al-Shifa Hospital）庭院，立在遭轰炸的建物当中，为昨天丧命的28岁半岛电视台（Al Jazeera）知名特派员夏立夫（Anas al-Sharif）和他的4名同事哀悼。

西法医院院长萨尔米亚（Mohammed Abu Salmiya）说，这起针对半岛电视台团队的空袭，也造成第6人、自由新闻工作者卡尔迪（Mohammed Al-Khaldi）身亡。

哀悼者包括数名穿着蓝色记者防弹衣的男子，他们抬着丧命记者包在白色裹尸布里、只露出脸部的遗体，经过狭窄的巷弄送至墓地安葬。

以色列证实锁定攻击夏立夫，称他是与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）挂钩的「恐怖分子」，指控他「佯装成记者」。

半岛电视台表示，另4名员工是在以色列空袭击中在西法医院大门外为记者搭建的帐篷时丧命。他们分别是特派员克雷克（Mohammed Qreiqeh）、摄影记者札赫（Ibrahim Zaher）、诺法尔（Mohammed Noufal）与阿里瓦（Moamen Aliwa）。

以色列军方发表声明，指控夏立夫领导一支哈玛斯「恐怖分子小组」，负责「推动（对以色列人的）火箭攻击」。

以军发布相关文件，声称内容显示夏立夫2013年加入哈玛斯的日期、2017年的伤势报告，以及他所在的部队名称与军衔。

认识夏立夫的当地记者说，夏立夫职业生涯初期曾任职于哈玛斯通讯办公室，负责宣传哈玛斯举办的活动。哈玛斯自2006年起统治加萨走廊。

夏立夫是半岛电视台最为人所知的驻加萨记者之一，针对这场打了22个月的战争提供每日报导。

媒体自由团体谴责以色列攻击记者，联合国人权机构称此事「严重违反国际人道法」。

欧盟外交暨安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天也说：「欧盟谴责杀害5名半岛电视台记者的行径。」