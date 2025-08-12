The Swiss voice in the world since 1935

半岛电视台采访团队遭以军击毙　联合国与欧盟谴责

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社加萨市11日电） 联合国、欧洲联盟与媒体权益团体今天谴责以色列发动空袭，在加萨击毙半岛电视台采访团队。巴勒斯坦人为丧命的记者们哀悼，以色列则指控其中一人是哈玛斯武装分子。

数十名加萨人聚集在加萨市西法医院（Al-Shifa Hospital）庭院，立在遭轰炸的建物当中，为昨天丧命的28岁半岛电视台（Al Jazeera）知名特派员夏立夫（Anas al-Sharif）和他的4名同事哀悼。

西法医院院长萨尔米亚（Mohammed Abu Salmiya）说，这起针对半岛电视台团队的空袭，也造成第6人、自由新闻工作者卡尔迪（Mohammed Al-Khaldi）身亡。

哀悼者包括数名穿着蓝色记者防弹衣的男子，他们抬着丧命记者包在白色裹尸布里、只露出脸部的遗体，经过狭窄的巷弄送至墓地安葬。

以色列证实锁定攻击夏立夫，称他是与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）挂钩的「恐怖分子」，指控他「佯装成记者」。

半岛电视台表示，另4名员工是在以色列空袭击中在西法医院大门外为记者搭建的帐篷时丧命。他们分别是特派员克雷克（Mohammed Qreiqeh）、摄影记者札赫（Ibrahim Zaher）、诺法尔（Mohammed Noufal）与阿里瓦（Moamen Aliwa）。

以色列军方发表声明，指控夏立夫领导一支哈玛斯「恐怖分子小组」，负责「推动（对以色列人的）火箭攻击」。

以军发布相关文件，声称内容显示夏立夫2013年加入哈玛斯的日期、2017年的伤势报告，以及他所在的部队名称与军衔。

认识夏立夫的当地记者说，夏立夫职业生涯初期曾任职于哈玛斯通讯办公室，负责宣传哈玛斯举办的活动。哈玛斯自2006年起统治加萨走廊。

夏立夫是半岛电视台最为人所知的驻加萨记者之一，针对这场打了22个月的战争提供每日报导。

媒体自由团体谴责以色列攻击记者，联合国人权机构称此事「严重违反国际人道法」。

欧盟外交暨安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天也说：「欧盟谴责杀害5名半岛电视台记者的行径。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
6
9 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
25
22 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
2 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团