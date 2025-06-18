协助移民杠上ICE探员 纽约市长参选人蓝德遭上铐带走

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（法新社纽约17日电） 纽约市长参选人蓝德今天护送移民从曼哈顿下城联邦移民法庭离开时遭到美国移民暨海关执法局（ICE）探员上铐拘留，蓝德随后在纽约州长侯可介入下获释，并未遭到起诉。

蓝德（Brad Lander）试图协助一些在美国总统川普扫荡无证移民行动下面临驱逐威胁的移民。

根据目击者和美国媒体拍摄画面，纽约市主计长兼市长参选人蓝德身穿西装打着领带，在曼哈顿下城联邦移民法庭遭到美国移民暨海关执法局探员强行压制并上铐。

蓝德对部分戴着外科口罩的探员说：「我没有妨碍执法，我就站在这走廊上。我只是想看看你们有没有司法搜查令。」

「你们无权逮捕只是要求出示司法搜查令的美国公民。」

负责监督ICE的美国国土安全部（Department of Homeland Security）在社群媒体平台X上发文支持ICE的行动，并说蓝德因「袭击执法人员及妨碍联邦官员执行职务」而被逮捕。

国土安全部还说：「谋求更高职位的政治人物为了博取关注而危及执法人员安全，这是错误的。没有人可以凌驾于法律之上，如果你对执法人员动手，你就必须承担后果。」

民主党籍纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）称这些探员的行动是「令人震惊的权力滥用」。

她在社群媒体平台X上说：「没有人应该在法院面临恐惧和威胁，现任联邦政府持续肆意打压纽约市民的做法，让我们的社区变得更不安全。」

在最近几周，ICE探员已加强在移民出庭后立即予以逮捕的行动。

川普自今年1月重返执政以来，一直试图加强对无证移民的扫荡与驱逐。