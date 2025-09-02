The Swiss voice in the world since 1935

南韩情报机构：约2000名北韩士兵在俄乌战争中阵亡

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社首尔2日电） 根据听取简报的一名南韩国会议员，国家情报院（National Intelligence Service）今天估计，北韩派往协助俄罗斯对乌克兰作战的士兵已有大约2000人在战争中阵亡。

南韩国会议员李成权（Lee Seong-kweun，音译）听取简报后告诉记者，国家情报院今年4月曾表示阵亡人数至少有600人，但根据最新评估已达约2000人。

南韩及西方情报机构指出，2024年北韩向俄罗斯派遣超过1万名士兵，主要部署在库斯克州（Kursk），同时还提供火炮弹药、飞弹以及远程火箭系统。

李成权说，国家情报院现行评估认为，平壤正计划进一步派遣6000名士兵与工兵至俄罗斯，其中1000人已抵达。

俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）今年稍早曾表示，北韩将派遣工兵和排雷兵至库斯克州。

北韩直到今年4月才首次承认曾派遣部队支援俄罗斯对乌克兰作战，并承认其士兵已有战死。

自那之后，北韩领导人金正恩曾会见在俄乌战争中阵亡士兵的家属，向他们表达慰问之意。

去年，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）罕见访问北韩期间，双方签署了一份军事协议，其中包括「共同防御条款」。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
33
24 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
31
59 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
17 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团