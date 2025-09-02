南韩情报机构：约2000名北韩士兵在俄乌战争中阵亡

（法新社首尔2日电） 根据听取简报的一名南韩国会议员，国家情报院（National Intelligence Service）今天估计，北韩派往协助俄罗斯对乌克兰作战的士兵已有大约2000人在战争中阵亡。

南韩国会议员李成权（Lee Seong-kweun，音译）听取简报后告诉记者，国家情报院今年4月曾表示阵亡人数至少有600人，但根据最新评估已达约2000人。

南韩及西方情报机构指出，2024年北韩向俄罗斯派遣超过1万名士兵，主要部署在库斯克州（Kursk），同时还提供火炮弹药、飞弹以及远程火箭系统。

李成权说，国家情报院现行评估认为，平壤正计划进一步派遣6000名士兵与工兵至俄罗斯，其中1000人已抵达。

俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）今年稍早曾表示，北韩将派遣工兵和排雷兵至库斯克州。

北韩直到今年4月才首次承认曾派遣部队支援俄罗斯对乌克兰作战，并承认其士兵已有战死。

自那之后，北韩领导人金正恩曾会见在俄乌战争中阵亡士兵的家属，向他们表达慰问之意。

去年，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）罕见访问北韩期间，双方签署了一份军事协议，其中包括「共同防御条款」。