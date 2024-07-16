卢安达总统卡加米压倒性胜选 迈向第4任期

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（法新社卢安达首都基加利16日电） 据今天出炉的近8成计票结果，东非国家卢安达总统卡加米在昨天举行的总统大选以99.5%压倒性得票率胜出，准备展开第4任期。但这场选举只有2人取得资格和他竞争。

卡加米（Paul Kagame）已依序以国家实际领导人和总统身分铁腕统治卢安达长达30年，因此这场选举结果完全在意料之中。

卢安达65%的人口不满30岁，意味多数当地人只经历过卡加米担任国家领袖时期。

卢安达选举委员会在投票结束后7小时发布的结果显示，在79%的选票已开出之下，卡加米的得票率甚至超越他在7年前上回选举时获得的98.79%选票。

对手卢安达民主绿党（Democratic Green Party of Rwanda）候选人哈比尼萨（Frank Habineza）和独立参选的姆培依马纳（Philippe Mpayimana），得票率则各仅0.53%和0.32%。

现年66岁的卡加米在他领导的执政党「卢安达爱国阵线」（Rwandan Patriotic Front，RPF）总部发表演说，感谢选民让他连任、继续执政5年。

卡加米曾主导修宪，将总统任期由7年缩短至5年，但这也让卢安达总统连任纪录重新计算。这项具争议性的行动使得卡加米如今有机会执政到2034年。

卢安达法院先前已驳回着名异议人士恩塔刚达（Bernard Ntaganda）和殷佳白（Victoire Ingabire）对之前定罪提出的上诉，使得两人实际上失去这场总统大选参选资格。

卡加米的强力批评者鲁伊贾拉（Diane Rwigara）也遭到卢安达选委会禁止参选，理由是登记文件有问题。这已是她第2度被挡在竞选门外。

完整的初步计票结果预定20日产生，选举最终结果则订于27日出炉。