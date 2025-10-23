卢比欧警告以色列 并吞约旦河西岸恐危及和平协议

（法新社华盛顿23日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天警告以色列，不要进行并吞约旦河西岸行动，表示以色列国会的立法举措以及屯垦移民的暴力行为，正危及加萨（Gaza）和平协议。

以色列国会今天投票通过两项关于并吞被占领约旦河西岸的法案，距美国总统川普推动结束加萨两年战事的和平协议仅过一周。

卢比欧登机前往以色列访问时说：「我认为总统已经明确表示，现在我们无法支持这样的行动。」

他对记者表示，并吞行动「对和平协议构成威胁」。

卢比欧说：「以色列是个民主国家，他们会举行投票及有各种立场，这是他们的权利。但目前来看，我们认为这么做可能适得其反。」

当他被问及极端的以色列屯民近期对约旦河西岸巴勒斯坦人的暴力事件时，卢比欧说：「我们对于任何可能破坏我们努力成果的行为都感到忧心。」

卢比欧是继副总统范斯（JD Vance）之后最新访问以色列的美国高阶官员，他在整体上仍对维持和平协议抱持乐观态度。

他指出：「每天都会有新的威胁出现，但我其实认为我们的进展超乎预期。事实上，我们挺过了这个周末，这是一个好兆头。」

美国是以色列主要军事与外交支持者，卢比欧过去对以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）极右翼盟友推动的并吞计画一直避免批评。

但近来，多个阿拉伯和伊斯兰国家警告，若以色列推动并吞巴勒斯坦自治政府控制的约旦河西岸，将触及「红线」。美国正争取这些国家提供部队与资金，协助在加萨建立维稳力量。（编译：徐睿承）