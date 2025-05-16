卢比欧：美忧心加萨局势 对替代援助方案持开放态度

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（法新社土耳其安塔利亚15日电） 针对美国和以色列支持的援助加萨计画遭受严厉批评，美国国务卿卢比欧今天表示，他对任何提供新援助的构想持开放态度，并对加萨走廊人道主义情况表达忧心。

美国支持的加萨人道主义基金会（Gaza Humanitarian Foundation）昨天表示，将从5月底开始在巴勒斯坦发放人道救援物资，计划于最初90天内提供近3亿份餐点。

不过，外界对于自2月以来总部设在瑞士日内瓦（Geneva）的这个基金会所知有限。

以色列已切断对加萨走廊（Gaza Strip）的粮食和其他人道物资供应超过2个月。

针对加萨面临饥荒和粮食危机，卢比欧（Marco Rubio）在土耳其安塔利亚（Antalya）接受媒体访问时说：「我们对那里（加萨）的人道主义情况深感忧心。我听到对这项（援助）计画的批评。如果有人能提出更好的方案，我们对此抱持开放态度。我们支持所有能取得的援助，不会让哈玛斯（Hamas）从人民手中偷走走。」

卢比欧也说，他已和以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通电话讨论加萨局势；目前美国总统川普（Donald Trump）正在造访中东地区。

尼坦雅胡矢言展开新一轮攻势，消灭巴勒斯坦武装组织哈玛斯。哈玛斯在2023年10月7日对以色列发动该国史上最致命的攻击，随后引发加萨战争。

卢比欧强调，美国与尼坦雅胡都希望消灭哈玛斯。