印尼列车相撞 增至15死88伤

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（法新社雅加达28日电） 印尼首都附近昨晚发生长途列车撞上静止通勤列车的事故，相关单位已结束持续近12小时的搜救。这起事件造成15人死亡、88人受伤，总统普拉伯沃今天前往探视伤者，并下令调查。

事故地点位于首都雅加达以东的勿加西东站（Bekasi Timur）附近，搜救过程中，救援人员得奋力撬开变形的车厢。

印尼国家搜救总署（Basarnas）署长穆罕默德（Mohammad Syafii）在记者会上表示：「今天上午…已全部结束。我确定现场已无其他受害者。」

内阁高官阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）告诉记者，截至今天下午，死亡人数已上升至15人，另有88人受伤。

根据印尼铁路公司（PT KAI）发言人的说法，看起来是有一辆计程车先在平交道撞上通勤列车，导致通勤列车停在轨道上，随后遭长途列车撞击。

这场大规模搜救行动动员了军方、消防队、国家搜救总署及红十字会（Red Cross）支援。

总统普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天前往勿加西的医院探视伤者，同时向罹难者家属致哀。

他还说，已下令立即展开调查，并指示在勿加西兴建高架陆桥。