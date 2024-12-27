印度前总理曼莫汉辞世 力推改革改变国家经济

afp_tickers

5 分钟

（法新社新德里26日电） 印度前总理曼莫汉（Manmohan Singh）今天辞世，享耆寿92岁。他在任内力推经济改革，备受国内外赞誉，可以说是印度最成功的领袖之一。

隶属国大党（Congress Party）的曼莫汉于2004年至2014年担任印度总理，他在第一个任期内推动印度这个亚洲第4大经济体的经济繁荣，但随后数年成长减缓，使他的第2个任期蒙上阴影。

虽然他有「清廉先生」的称号，但在他长达10年任职期间，政府爆出一连串贪腐案件，仍使他的形象受到伤害。

曼莫汉在1990年代初期担任财政部长，他大刀阔斧推动改革，促使印度原本聚焦于自身的经济走向世界，在国内外都获得赞誉。

他忠于印度政治世家甘地（Gandhi）一族，研究经济是为了在这个辽阔大国根除贫穷；在成为总理前，他从未担任民选公职，却能灵巧驾驭复杂混乱的印度政治。

曼莫汉于1932年诞生在现今位于巴基斯坦的加赫村（Gah），有9名兄弟姐妹，十多岁时搬到锡克教圣城阿姆利则（Amritsar），他的父亲在当地贩售果干。

他的手足苏吉特（Surjit Singh）2004年告诉法新社，曼莫汉下定决心接受教育，由于家里太吵，他晚上甚至会在街灯下读书。

苏吉特说：「父亲以前总说曼莫汉会成为印度总理，因为他在10个孩子里最为杰出…他老是埋首书中。」

曼莫汉后来获得剑桥大学和牛津大学的奖学金，并在牛津大学取得经济学博士学位。

1991年，时任国大党籍总理拉奥（P.V. Narasimha Rao）指定曼莫汉将印度从国家现代史上最严重的财政危机中解救出来，当时印度货币储备程度很低，濒临还不了外国贷款的边缘。

曼莫汉于是推行全面改革，彻底打破由国家主导的苏联式经济。

他在担任第一个总理任期内，促使经济实现9%的成长率，让印度握有长期以来寻求的国际影响力。

他也与美国签署一项具有重大意义的核协议，声称有助于满足印度日益增长的能源需求。

但到了2008年，通货膨胀率高涨严重影响贫困人口的生活，尤其粮食和能源价格飙升，使得执政联盟的左倾政党对这项协议抱持愈来愈多质疑。

不过，曼莫汉务实冷静的性格仍受选民青睐，国大党2009年顺利赢得第2个任期。

曼莫汉矢言加强财政改革、促进经济成长，但批评者认为，他坐视任内爆发一连串贪腐丑闻，对他的指责愈来愈猛烈。

在2014年大选前数月，曼莫汉宣布将在选后退休，若国大党胜选，将由拉胡尔．甘地（Rahul Gandhi）接替他的位置。

但国大党那年遭逢历来选举最大惨败，由莫迪（Narendra Modi）领导的印度人民党（Bharatiya Janata Party）大获全胜。

曼莫汉后来直言不讳地批评莫迪的经济政策，最近还曾警告，日渐增长的国内族群紧张情势将为印度民主带来风险。他曾说，比起当代批评人士，历史学者会给他更友善的评价。