危害逾20万台装置 美侦破中国骇客网络「亚麻台风」

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（法新社华盛顿18日电） 美国司法部今天表示已侦破一个影响全球逾20万台装置的网路攻击网络「亚麻台风」（Flax Typhoon），称该网络是由获中国政府支持的骇客运作。

根据美国的声明，这种恶意软体感染了多种消费者装置，包括路由器、照相机、数位摄影机及网路储存装置，整体网络被称为「��尸网路」（botnet）。

声明指出：「��尸网路装置受到中华人民共和国国家资助的骇客影响，这些骇客替总部位于北京的永信至诚科技集团（Integrity Technology Group）工作，外界称之为『亚麻台风』。」

声明补充表示，美国当局在一场法院授权的行动中「掌控骇客的电脑基础设施」，瘫痪该网络。

近年来，一些国家，特别是美国，曾对所谓中国政府所支持，针对这些国家的政府、军队和企业的协调骇客活动示警，北京当局否认这些指控。

美国当局今年2月表示，他们已瓦解一个名为「伏特台风」（Volt Typhoon）的骇客网络，该网络应中国要求，锁定水处理厂和运输系统等关键公共基础设施。

微软公司（Microsoft）去年8月表示，「亚麻台风」从2021年中开始活跃，锁定数十个台湾政府机构，可能对其进行情搜活动。

司法部声明指出，美国联邦调查局（FBI）的调查证实了微软的调查结果，还说该��尸网络曾「成功攻击过多个美国和外国企业、大学、政府机构、通讯供应商和媒体机构」。