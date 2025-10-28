反关税广告引发川普不满 加拿大安大略省长辩护

（法新社蒙特娄27日电） 加拿大安大略省（Ontario）省长福特（Doug Ford）今天为抨击美国关税的广告行动辩护，称成功「引发对话」。

这支广告促使美国总统川普在本月23日宣布暂停与加拿大贸易谈判。福特随后表示将于27日起暂停广告活动，以便贸易谈判能够恢复。

不过这支广告仍于24日和25日晚间在美国电视上播出，时值美国职棒大联盟MLB举行世界大赛，这让川普更加不满，周末宣布将对加拿大进口商品加徵额外10%的关税。

福特今天在多伦多告诉媒体：「我们已达成目标。」他表示，这波广告活动在社群媒体上累积「全球超过10亿次的曝光量」。

他说：「我们引发一场在美国不曾出现的对话。」

安大略是加拿大人口最多的省，受到美国关税重创，尤其是在加拿大制造业集中的汽车业。

这支广告引用美国前总统雷根（Ronald Reagan）1987年关于贸易的广播演说内容，当时雷根警告，对进口商品课徵高额关税可能对美国经济造成负面影响。

福特告诉媒体，加拿大总理卡尼（Mark Carney）及其幕僚长在广告播出前均已过目。

川普与卡尼27日双双现身马来西亚吉隆坡，出席东南亚国家协会（ASEAN）会议，但双方并未接触。川普指出「暂时」不打算与卡尼会面。