反移民示威不止 伦敦东北小镇又有数百人上街抗议

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（法新社27日英国艾平法新电）在警方严密维安下，数百名反移民和支持移民团体的示威者今天在伦敦东北方小镇艾平游行，当地因反移民抗议气氛紧张。

这是艾平（Epping）所发生一系列示威游行中的最新一场，在此之前，一名寻求庇护者7月稍早被捕并受到3项性骚扰指控，其中包含试图亲吻一名14岁女孩。

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在警方严密维安下，大约只有400名来自反移民团体和支持移民团体的示威者参与游行，警方设置路障以隔开双方，并禁止戴口罩。

艾塞克斯（Essex）的警方表示，警方「为了保护我们的社区并快速应对任何意图引发犯罪或暴力事件的人，采取了严密执法」。

示威者在被用于收容庇护者与难民的贝尔旅馆（Bell Hotel）外面聚集，当地议会曾多次呼吁关闭这个旅馆。

一名自称凯西的抗议者告诉法新社：「他们是威胁，他们不知道他们是谁，他们不知道他们所允许入住这些旅馆的是什么样的人，基本上，他们让每个人处于险境。」

也有反对种族歧视组织「挺身对抗种族主义」（Stand Up To Racism）发起示威，他们高喊「欢迎难民来到这里」和「谁的街道？我们的街道」等口号。

艾塞克斯警方在声明中表示，今天有3人被捕，但整场抗议「和平结束」。

数以千计非法移民搭乘小船横渡海峡，加上英国国内经济恶化，部分英国民众不满的情绪日益高涨。

极右翼分子在社群媒体上发表煽动性言论，助长这种情绪。

去年7月29日，英格兰西北部城市南港（Southport）发生丧心病狂的袭击事件，3名年轻女孩遇刺身亡。

这起凶杀案震惊全国，并引发数日暴动，暴动的起因是一则错误的报导，这篇报导称凶手是移民。事实上，凶手是一名在英国出生的少年，他的家人于1994年卢安达大屠杀后移居英国。

今年截至目前，已有近2万4000名移民冒险横渡英吉利海峡，创下历年同期新高。（译者：吴柏纬/核稿：陈政一）