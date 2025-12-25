叙利亚击毙1名伊斯兰国重要领袖

（法新社大马士革25日电） 叙利亚当局今天宣布，在与美国带领的联盟合作下，他们击毙了激进组织伊斯兰国（IS）在当地1名重要领袖。数小时前他们才在叙利亚首都大马士革附近逮捕另名伊斯兰国领袖。

叙利亚内政部透过声明表示，叙利亚的安全和情报部队与国际联盟合作执行1项「精准安全行动」，「成功歼灭了又名沙达德（Abu Omar Shaddad）的恐怖分子沙哈达（Mohammad Shahada），他被视为叙利亚境内主要伊斯兰国领袖之一」。

叙利亚代理总统夏拉（Ahmed al-Sharaa）11月访问美国白宫时，叙利亚正式加入美国为首的打击伊斯兰国联盟。

本月13日有2名美国士兵和1名美国平民在叙利亚的巴迈拉（Palmyra）遇袭丧命，华府指凶手是当地1名伊斯兰国枪手。美军其后对叙利亚境内多个伊斯兰国目标进行报复打击，人权组织称一共造成5名伊斯兰国成员身亡。

叙利亚官员今天稍早才宣布，在与国际联盟合作下，他们昨天在大马士革（Damascus）逮捕了又名塔比亚（Abu Omar Tabiya）的伊斯兰国领袖人物祖比（Taha al-Zoubi）和他的数名手下。

叙利亚内政部表示，今天的行动「确认了（叙利亚）国家安全机关与国际伙伴间的联合协调行动具有效果」。