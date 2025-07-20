叙利亚斯威达省持续停火 死亡总数达1120人

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（法新社大马士革20日电） 观察组织今天表示，尽管停火看似仍在持续，自上周末以来，叙利亚德鲁士（Druze）少数民族核心地带斯威达省（Sweida）暴力事件造成的死亡人数已攀至1120人。

「叙利亚人权了望台」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，死者包括427名德鲁士族战斗人员、298名德鲁士族平民，其中194人遭「国防和内政部人员草率处决」。

叙利亚人权了望台表示，死者也包括354名政府安全人员和21名逊尼派贝都因族（Bedouin）人，其中3名平民是遭德鲁士族战斗人员「草率处决」；另有15名政府军在以色列炮火下丧生。

德鲁士族和贝都因族是世仇，先前的协议不但未能停止两方的冲突，还愈演愈烈，伊斯兰主义者领导的叙利亚政府、以色列军队和叙国其他地区的武装部落都被牵扯进来。所幸昨天对外宣布的停火似乎至今还有效。

叙利亚人权了望台表示，自午夜（格林威治标准时间19日21时）左右，「斯威达一直处于平静但提高警觉的状态」。叙利亚人权了望台同时指出，政府安全部队封锁了通往该省的道路，避免部落战斗人员前往该处。

联合国旗下的国际移民组织（International Organization for Migration）表示，斯威达省有超过12万8000人因暴力而流离失所。