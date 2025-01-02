叙利亚新外长首访沙乌地 盼两国关系展新页

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（法新社大马士革1日电） 叙利亚新任外交部长席巴尼今天抵达沙乌地阿拉伯进行访问，期间表示他希望叙沙两国关系翻开「崭新且光明的一页」；这是上月刚掌权的叙利亚新政府官员首度出国访问。

法新社报导，席巴尼（Asaad al-Shibani）在社群平台X发布声明指出：「我刚抵达具兄弟情谊的沙乌地阿拉伯王国。此行有国防部长阿布卡斯拉（Murhaf Abu Qasra）和综合情报局局长哈塔布（Anas Khattab）同行。」

他又说：「自由叙利亚（Free Syria）藉这次史上首度外访，渴望与沙乌地阿拉伯之间关系翻开崭新且光明的一页，这符合两国悠久的共同历史。」

今天稍早，叙利亚官方媒体引述外交部消息人士的话指出，叙国高层代表团是「在沙乌地阿拉伯外交部长的邀请下」到访沙国。

一位亲近沙国政府的消息人士先前告诉法新社说，上个月，沙乌地阿拉伯代表团在大马士革会见了叙国新领导人夏拉（Ahmed al-Sharaa）。

上周，夏拉在接受沙国「阿拉伯卫星电视台」（Al Arabiya）访问时表示，沙乌地「肯定会在叙利亚的未来扮演重要角色」，夏拉并指「（叙利亚）对所有邻国来说，都是个庞大的投资机会」。

叙利亚2011年残酷镇压民主抗议活动，进而掀起长达超过13年的内战，境内经济和基础设施都遭严重破坏。（译者：纪锦玲）