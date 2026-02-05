古巴电力系统又故障 东部数十万人忍受停电之苦

2 分钟

（法新社哈瓦那4日综合外电报导）古巴国营电力公司官员表示，东部地区电网今天发生故障，导致4个省停电，数十万人无电可用。拥有超过40万人口的古巴第二大城圣地牙哥市也受这次停电影响。

在美国长达60年的贸易禁运下，古巴电力系统破败不堪，时常发生停电且修复时间冗长。去年12月，古巴西部发生一次大规模停电，数百万人无电可用，其中包括拥有170万人口的首都哈瓦那（Havana）。

雪上加霜的是，美国总统川普（Donald Trump）上月威胁，要切断委内瑞拉对古巴高度补贴的石油供应。

古巴国营的联合电力公司（Union Electrica de Cuba，UNE）今天在社群平台X发文表示，东部的格兰玛省（Granma）、圣地牙哥省（Santiago de Cuba）与关达那摩省（Guantanamo）全面停电，奥尔根省（Holguin）部分地区也受到影响。

该机构表示，由于奥尔根省的一座变电站发生故障，导致电力系统中断，影响范围遍布4省。

自2024年底以来，古巴已发生多次全国性大停电，有些甚至持续数日。

尽管美国1962年对古巴实施贸易禁运，但古巴有8座发电厂是在1980和1990年代建造完成。而在中国的协助之下兴建的30座太阳能发电厂，也未能防止停电事件。

美国上月进入委内瑞拉逮捕总统马杜洛（Nicolas Maduro）后，川普威胁要对供应古巴石油的国家徵收关税。然而，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天警告，石油短缺可能导致古巴发生人道主义灾难。