台湾检方：台积电员工涉非法取得营业秘密 3人遭声押获准

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（法新社台北5日电） 台积电近期在常规的监控情况下侦测到违规行为，经内部调查发现涉及营业秘密泄漏。台湾检方今天表示，依违反国安法向法院声押禁见3人获准。

日经亚洲报导，台积电爆发疑似技术外泄事件，部分前员工在任职期间涉嫌违规取得2奈米制程技术，涉案人员已遭解职。台积电今天表示，已对涉事违规人员进行严厉惩处，并采取相关法律行动。

根据台湾高等检察署智慧财产分署新闻稿，本案为台积电公司主动察觉在职员工档案接触异常，经公司内部调查后，发现公司的国家核心关键技术营业秘密疑遭前员工陈姓男子、在职员工吴姓男子（已被解职）等人非法取得，遂提出告诉。

高检署智财分署检察官随即指挥法务部调查局新竹��调查站、资讯安全工作站及北部机动工作站，7月25日至28日间陆续传唤、拘提涉案人士，及搜索涉案人士的住居所与工作地。

高检署智财分署表示，考量陈男、吴男等3人涉嫌违反国家安全法，任何人不得为外国、大陆地区、香港、澳门、境外敌对势力或其所设立或实质控制之各类组织、机构、团体或其派遣之人，「知悉或持有国家核心关键技术之营业秘密，未经授权或逾越授权范围而重制、使用或泄漏该营业秘密」，犯罪嫌疑重大，检察官讯后向智慧财产及商业法院声请羁押禁见获准。

高检署智财分署另表示，本案为首宗非法取得国家核心关键技术营业秘密案件，将全力调查陈男等人非法取得台积电公司国家核心关键技术营业秘密的动机、目的，并厘清有无进一步外流等情事，将依涉案被告等人的犯罪情节及台积电公司受损情况，依法从严追诉，共同维护台湾产业国际竞争力。