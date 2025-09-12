右翼政治新星柯克遇刺亡 川普呼吁各界和平回应

（法新社奥勒姆11日电） 美国右翼政治新星柯克（Charlie Kirk）遇刺案发生超过24小时后，凶嫌仍在逃。这起枪击案使得本就分裂的美国国内情势更加紧绷，总统川普今天呼吁支持者对此事和平回应。

川普在案发后不久曾愤怒扬言将对「激进左派」采取广泛应对措施，但他今天告诉记者，柯克过去一直是「非暴力的倡导者」。

他说：「这就是我希望看到人们回应的方式。」

31岁的柯克是共和党右派的超级巨星，他曾激发年轻人对川普的热烈支持。他昨天在犹他谷大学（Utah Valley University）对广大群众演讲时遭到枪击身亡。

然而，率先向美国民众宣布柯克死讯的是川普，而非执法当局，这反映出此事的高度政治性质。

不久后，川普在一段社群媒体影片向全国发表谈话，称这是「美国的黑暗时刻」。

他说：「多年来，那些激进左派人士将像查理（柯克）这样优秀的美国人比作纳粹和世上最恶劣的大规模杀人犯及罪犯。这种言论直接导致了我们现在看到的恐怖主义。」

阴谋论在网路上甚嚣尘上，呼吁回归文明的声音与要求复仇的声浪相互角力。

受欢迎的右翼X帐号@LibsofTikTok写道：「这就是战争。」

福斯新闻（Fox News）主持人瓦特斯（Jesse Watters）昨天表示，这起刺杀事件显示，他所属的政治光谱正遭受攻击。

他向观众提问：「无论我们接受与否，他们正与我们交战。我们该怎么办才好？」