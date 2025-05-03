叶门总理穆巴拉克辞职 称无法充分行使权力

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（法新社杜拜3日电） 获国际承认的叶门政府总理穆巴拉克（Ahmed Bin Mubarak）今天因「无法充分行使权力」宣布辞职，当局随即任命财政部长沙列姆．布拉克（Salem bin Buraik）接任总理。

要求匿名的2名部长与总统领导委员会（Presidential Leadership Council，PLC）成员告诉法新社，数月以来的激烈争端让穆巴拉克与委员会主席阿里米（Rashad al-Alimi）处于对立局面。

叶门国营萨巴新闻社（Saba news agency）公布阿里米任命沙列姆．布拉克接任总理的决定，其他内阁人事变动则未宣布。

穆巴拉克今天在社群平台X发文表示，他已与阿里米会面并辞去职务。他公布的辞呈内容写道：「我无法行使宪法赋予我的权力，也无法做出必要决定，以改革政府机构或执行适当政府改革。」

穆巴拉克强调，尽管面临重重阻碍，他仍「在短时间内达成许多成就」，包括财政与行政改革，以及反贪腐行动。

然而，总部位于美国的风险谘询公司巴夏报告（Basha Report Risk Advisory）分析师艾尔巴夏（Mohammed Albasha）告诉法新社，穆巴拉克经常与总统领导委员会「发生摩擦」，他「不只想当总理，还想拥有总统的权力。这导致他在政治上遭到孤立」。