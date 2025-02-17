立足瑞士 报道世界
登录

呼应英国派军一说 瑞典：不排除派维和部队赴乌克兰

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社斯德哥尔摩17日电） 瑞典外交部长斯典尼嘉德今天表示，若有必要，不排除派遣维和部队前往乌克兰。这个说法呼应英国首相施凯尔（Keir Starmer）之前表示准备好派军前往乌克兰一说。

斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）告诉瑞典广播电台（Sveriges Radio）：「我们须先透过谈判寻求一个公平且长久的和平。这个和平须符合国际法且尊重乌克兰，最重要的是确保俄罗斯不会只是撤军整顿兵力，然后在短短数年内再次攻击乌克兰或其他国家。」

斯典尼嘉德强调：「我们一旦拥有这样的和平，就需要努力维护。为此，本国政府不排除任何可能性。」

美国总统川普（Donald Trump）昨天表示，他计划「很快」与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）见面，针对结束乌克兰战争一事进行商讨。欧洲国家领袖今天将在法国巴黎举行会议，讨论川普的行动。

施凯尔昨天投书英国「每日电讯报」（Daily Telegraph）写道，英国在支持乌克兰对抗俄罗斯的过程中扮演要角，他愿意「在必要时派英国军队前往现场」。

施凯尔指出：「任何协助保障乌克兰安全的角色，就是协助保障欧洲大陆和英国的安全。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 阿南德·乾德拉塞卡

应该明令禁止生鲜乳销售，还是让消费者自己决定要不要喝生奶？

瑞士食品法规不允许出售生牛奶供直接饮用。然而，源于法规上的一个“空子”，在瑞士，实际上存在400台生奶自动售货机。

参与讨论
108
64 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
57
123 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞欧双边协议对生活在海外的瑞士人有多重要？

经过几个月的谈判，瑞士和欧盟于2024年12月宣布，关于一揽子双边协议的谈判已经结束。但未来的政治道路依然漫长，因为该协议必须得到瑞士议会的批准，且可能付诸全民公投定夺。

参与讨论
56
22 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团