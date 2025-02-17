呼应英国派军一说 瑞典：不排除派维和部队赴乌克兰

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（法新社斯德哥尔摩17日电） 瑞典外交部长斯典尼嘉德今天表示，若有必要，不排除派遣维和部队前往乌克兰。这个说法呼应英国首相施凯尔（Keir Starmer）之前表示准备好派军前往乌克兰一说。

斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）告诉瑞典广播电台（Sveriges Radio）：「我们须先透过谈判寻求一个公平且长久的和平。这个和平须符合国际法且尊重乌克兰，最重要的是确保俄罗斯不会只是撤军整顿兵力，然后在短短数年内再次攻击乌克兰或其他国家。」

斯典尼嘉德强调：「我们一旦拥有这样的和平，就需要努力维护。为此，本国政府不排除任何可能性。」

美国总统川普（Donald Trump）昨天表示，他计划「很快」与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）见面，针对结束乌克兰战争一事进行商讨。欧洲国家领袖今天将在法国巴黎举行会议，讨论川普的行动。

施凯尔昨天投书英国「每日电讯报」（Daily Telegraph）写道，英国在支持乌克兰对抗俄罗斯的过程中扮演要角，他愿意「在必要时派英国军队前往现场」。

施凯尔指出：「任何协助保障乌克兰安全的角色，就是协助保障欧洲大陆和英国的安全。」