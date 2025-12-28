和谈正进行俄再猛攻基辅 泽伦斯基获西方力挺

（法新社渥太华27日电） 乌克兰总统泽伦斯基在赴美会晤美国总统川普之前，今天先与西方盟友商谈，并获得新的支持承诺。稍早，俄罗斯发动数百架无人机与数十枚飞弹，对乌国基辅展开新一波猛烈空袭。

法新社报导，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在前往美国佛罗里达州与川普见面之前，途中先在加拿大停留，与加国总理卡尼（Mark Carney）会面。

随后，他又透过电话会议向欧盟、北大西洋公约组织（NATO）及欧洲各国领袖简报乌克兰情势。根据德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）表示，领袖们向他表达「全力支持」。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）在社群媒体发文表示，他们期待「一个公正且持久、捍卫乌克兰主权与领土完整的和平」。

泽伦斯基指出，俄罗斯密集攻击，显示莫斯科不想结束战争。自2022年2月发动侵略以来，这场战争已造成数万人丧生。

乌克兰当局指出，这波持续约10小时、锁定首都基辅（Kyiv）的大规模无人机和飞弹攻击，造成2人丧生、数十人受伤，在严寒天气下让逾百万居民断电且没暖气供应。

泽伦斯基表示，约有500架无人机与40枚飞弹朝基辅及周边地区袭来。

泽伦斯基在与加拿大总理见面之前说：「俄方这次攻击，等同莫斯科对我们和平努力所作回应；这清楚表明：普丁（Vladimir Putin）不想要和平，而我们希望和平，」

卡尼表示，俄罗斯新一波攻击，凸显国际社会必须坚定支持乌克兰。

卡尼说：「我们是有条件的…要建立公正和持久的和平，但这必须是俄罗斯有意愿。昨夜的野蛮攻击，正显示我们力挺乌克兰的重要。」

俄罗斯则指控乌克兰和其欧洲支持者，试图「破坏」先前美国所斡旋的停战计画。（编译：纪锦玲）