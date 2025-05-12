哈玛斯允释放美籍人质 以总理：不会停火或释放巴囚

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（法新社耶路撒冷12日电） 以色列总理尼坦雅胡今天表示，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯宣布释放一名以色列裔美籍人质，不会促成加萨走廊（Gaza Strip）停火或让巴勒斯坦囚犯获释。

以色列一天前获悉哈玛斯（Hamas）决定释放以色列裔美籍人质亚历山大（Edan Alexander），他是最后一名幸存的美国人质。这是在哈玛斯、美国、埃及和卡达举行四方会谈后，向美国总统川普释出的善意。

川普将启程访问波斯湾地区，但行程中并不包含以色列。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在其办公室发表的声明中说，为促成释放加萨地区所有人质的可能达成协议谈判，将在「战火和为战斗升级做准备」的情况下持续进行。

哈玛斯昨天表示，将释放被关押在加萨地区的亚历山大，哈玛斯还透露，这个组织正在与美国直接谈判，以利饱受战火蹂躏的加萨实现停火。

尽管没有透露具体日期，亚历山大的家人表示，他们已被告知亚历山大可能在「未来几天」获释。

尼坦雅胡说：「以色列并未承诺任何形式的停火或释放恐怖分子，仅承诺开辟一条安全走廊，让伊登（亚历山大）重获自由。」

尼坦雅胡表示，哈玛斯承诺释放21岁的亚历山大，是迫于以色列对加萨地带施加「军事压力」。

此前，两名哈玛斯官员告诉法新社，哈玛斯正在卡达首都杜哈（Doha）与美国会谈，还说谈判取得了「进展」。

与此同时，以色列仍在持续发动攻击。加萨民防机构通报说，以色列连夜对一所收容流离失所者的学校发动空袭，至少造成10人死亡。

民防发言人巴萨尔（Mahmud Bassal）告诉记者，以色列空袭贾巴利亚（Jabalia）市一所学校，造成至少10人丧命，其中包括数名妇孺，另有数十人受伤；这所学校收容2000多名流离失所者。

哈玛斯2023年10月7日对以色列发动攻击时，劫持了58名人质，以色列军方称其中34人已经死亡。

尼坦雅胡上周宣布加强对加萨采取行动的计画。以色列官员表示，以军可能完全占领加萨。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）