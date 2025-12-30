哈玛斯武装支翼证实发言人死讯 拒绝缴械

（法新社加萨市29日电） 巴勒斯坦「哈玛斯」（Hamas）旗下武装团体艾兹丁．卡萨姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades）今天重申不会缴械，同时在影片声明中证实长年发言人死讯。

以色列数月前宣布这名发言人8月30日在加萨的空袭中丧命。

新任发言人沿用前任战时化名「乌贝达」（Abu Obeida），称「我们的人民正在自卫，只要占领情事存在，他们就不会交出武器」。

新任乌贝达反而要求以色列解除武装。他说：「我们呼吁所有有关各方努力解除占领方手中致命武器，这些武器过去和现在都被用来灭绝我们的人民。」

他在同一份声明中不仅证实前任乌贝达死讯，也宣布另外4名哈玛斯指挥官在战争期间命丧以色列攻击。

前任乌贝达本名胡赛法．萨米尔．卡鲁特（Hudhayfa Samir al-Kahlout），1985年2月11日生于加萨北部贾巴利亚（Jabalia）难民营，年轻时即加入哈玛斯，随后进入艾兹丁．卡萨姆旅。

他后来担任发言人，经常身着军服并以红色头巾遮掩面容录制影像声明，多年来多次躲过以色列暗杀。

哈玛斯官方形容他是「抵抗」象徵，以激烈言辞对以色列呛声或宣布军事行动闻名。一名哈玛斯官员告诉法新社：「多年来只有极少数哈玛斯官员知道他的真实身分。」