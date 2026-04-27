哥伦比亚公路炸弹爆炸 增至20死36伤

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（法新社波哥大26日电） 哥伦比亚一条公路周末遭遇炸弹攻击，地方首长今天在社群平台X宣布增至20死、36伤。这起事件发生在5月31日总统大选前一个多月，地方及中央官员均指控是武装团体所为。

考卡省（Cauca Department）省长古兹曼（Octavio Guzman）形容，这起爆炸案是该地区数十年来「针对平民最残酷无情的攻击」，并指现场被炸出一个200立方公尺的坑洞。

他表示，罹难者包括15名女性与5名男性，皆为成年人。在伤者中，有3人仍在加护病房。另有5名儿童受伤，但「已脱离险境」。

这起大爆炸发生在局势动荡的哥伦比亚西南部，导致泛美公路（Pan-American Highway）上多辆巴士和厢型车严重毁损，还有数辆轿车被爆炸威力掀翻。

军方总司令罗培兹（Hugo Lopez）在昨天的记者会中表示，歹徒用一辆巴士和另一台车封锁道路，阻挡车辆通行，随后引爆炸弹，「这是一起针对平民的恐怖攻击」。

这起攻击事件发生在全国大选前一个多月，届时选民将选出左翼总统裴卓（Gustavo Petro）的继任者。

裴卓在X平台上表示：「发动这起攻击的人…是恐怖分子、法西斯分子以及毒贩。我要求最优秀的士兵对抗他们。」他将这起爆炸案归咎于哥伦比亚头号通缉犯摩迪斯科（Ivan Mordisco）。

哥伦比亚第3大城卡利（Cali）一座军事基地24日亦遭到炸弹攻击，造成两人受伤，并开启考卡山谷省（Valle del Cauca）与考卡省一连串攻击。根据罗培兹的说法，这两省过去两天共发生26起攻击事件。

国防部长桑杰士（Pedro Sanchez）昨天表示，当局已在这些区域加强部署军警。

哥伦比亚一直存在武装团体企图用暴力影响选举的情况，这些团体透过毒品贩运、非法采矿及勒索等手段来筹措经费。