Jerena Nikollaj正在为自己的“Schatzi”婚礼试婚纱。

(swissinfo.ch)

假如在瑞士生活的阿尔巴尼亚人不再往老家寄钱，科索沃可得怎么办？几十年来，这些人一直在从经济上支援留在巴尔干祖国的亲戚们，但年轻一辈表示，他们可能不会再继续这么做了。



科索沃是欧洲最穷困的国家之一，受着高失业率和缺乏投资的煎熬。在该国的国内生产总值当中，德国、瑞士和北欧国家的科索沃侨民寄回家的汇款就占到约17%，而国际各界的援助则占10%。在2017-2020年期间，瑞士政府给科索沃的援助款总额就达到8000万瑞郎(约合5.81亿元人民币)。



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一代又一代的科索沃人背井离乡来西方找工作。但出国以后，很多人都发现要在他乡维持文化活力变得难上加难。许多在瑞士出生或幼年便移民瑞士的年轻科索沃人连阿尔巴尼亚语都不会讲，“老家”的生活反而令他们感到陌生。



那些平时住在瑞士，夏天回乡探亲的科索沃人被亲昵地称为“Schatzis”(意为“亲爱的人”)。他们和故土有着强烈的情感纽带。



他们每年的回乡探亲，都会令当地的经济复苏几个月，普里兹伦、普里什蒂纳和佩奇等大城市的餐馆与购物街也会人头攒动。他们手中的瑞郎特别经花，很多人都住进高档酒店，花销却只相当于瑞士酒店的零头。



由于许多生活在瑞士的科索沃人会开车回乡，所以加油站的生意也出奇得好，因为这些“爱人”喜欢到处旅游，包括参观战争英雄纪念碑等旅游景点。有的人甚至还会为他们的夏季回乡之旅购买公寓、盖豪华的度假房，这也推动了当地的建筑业。



我们在一些“爱人”回科索沃度假期间采访了他们，想了解他们对漂泊在外和往家汇款都有何想法。





(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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