科索沃年轻人就业难 (Daniel Rihs / 13 Photo)

科索沃战争结束二十年后，这个年轻的共和国仍然面临严峻的经济和政治挑战，但也有许多进步的迹象。

世界银行(英)外部链接称，过去十年，科索沃经济“稳步”增长，但失业率却未显著改善，人口大规模外流的趋势也未见扭转。其200万居民中，约有一半在25岁以下，这之中有60%的人处于失业状态。

帕特里克·艾蒂安(Patrick Etienne)自2015年以来一直在瑞士合作办公室驻普里什蒂纳办事处(英)外部链接担任负责人，他告诉瑞士资讯swissinfo.ch，“30%多的年轻人嫌工资太低而不去求职，他们宁愿从事‘非正式’工作，由于只能领到有限的失业救济金，许多人都需要国外亲戚的经济支援。” 瑞士资讯曾报道过瑞士的就业刺激项目。

科索沃经济仍然严重依赖侨民汇款，包括来自瑞士境内26万多阿尔巴尼亚族人的资金。该国接受的国际援助约占国内生产总值的10%。援助主要来自欧盟、美国、德国、瑞士以及世界银行和欧洲复兴开发银行(EBRD)等发展银行。

瑞士是主要援助国 瑞士是2008年承认科索沃独立的116个国家之一，目前依然是该国主要的伙伴国和援助国之一。2008年瑞士与科索沃建立外交关系，此后签署了一系列双边协议，推动技术和金融等领域的合作。2017-2020年期间，瑞士共捐赠8000万瑞郎(5.5亿人民币)，促进科索沃经济发展和人民就业。 信息框结尾

2019年5月，科索沃-瑞士商会正式成立，进一步推动了科索沃的商业发展。但鉴于很少有投资者愿意直接投资该国，商会的工作难度非常大。落后的基础设施、腐败和官僚主义让企业避之不及。此外，塞尔维亚和俄罗斯拒绝承认科索沃的独立地位，因此其主权争议也催生了投资风险。近来，欧洲议会(英)外部链接支持科索沃的签证自由化，这将有利于商业发展，但相关改革措施尚未落实。

打击腐败

帕特里克·艾蒂安为科索沃近期签署的多项双边协议提供指导支持。他表示，回顾过去四年，科索沃正慢慢向市场经济过渡。然而，科索沃在透明国际(英)外部链接发布的全球清廉指数中排名仍然靠后，在180个国家中排名第93。艾蒂安认为，“不健全的法律制度让许多投资者望而却步，其中不乏海外的侨胞投资人。”

瑞士一直在帮助加强科索沃市政当局的责任担当，提高政府透明度。艾蒂安指出，“地方上的治理要比中央政府好”。瑞士发展与合作署(SDC)还为官员和记者提供金融犯罪调查培训，支持打击腐败。

解决青年就业问题

在过去十年中，成千上万的科索沃人离开祖国到欧洲其他地方寻找工作，目前这样的大规模人口外迁仍在继续。瑞士Helvetas(英)外部链接国际合作协会的尼克劳斯·沃尔沃格尔(Niklaus Waldvogel)认为，虽然不能完全阻止经济移民，但可以采取一些行动来扭转这一趋势：“比如效仿瑞士的做法，通过促进全方位校企合作来改善当下局面，让科索沃的年轻一代选择留在祖国。"

尽管科索沃许多年轻人受过高等教育，但用人单位总是抱怨招不到技能匹配的人才。目前，Helvetas正在实施持职业教育的EYE项目，创造私营部门就业机会，做到“人尽其才”。Helvetas帮助公司和职业学校制定学习方案，力争到2020年培训20’000名年轻人。“这就是我们所说的机制化建设，因为从长远来看，这种方法更具持续性”，沃尔沃格尔解释道：

普里什蒂纳的巴鲁蒂(Baruti)客服中心为年轻人提供德语岗位。

(RTS )

信息技术引领未来

许多跨国公司将其部分信息技术服务外包给巴尔干地区，主要因为该地区年轻人多、劳动力知识水平高且成本相对较低。沃尔沃格尔认为，科索沃非常适合参与全球分工，因为该国的年轻人有很强的外语技能。几年前，瑞士法语广播电视(RTS)对德莱努沙·沙拉(Drenusha Shala)进行了专题报道，他在普里什蒂纳参与创立了巴鲁蒂市场调研公司，该公司内部工作语言为德语。公司共有400名员工，很多人在瑞士或德国有生活经历。这一行业的工资水平很有竞争力。

沃尔沃格尔认为，更清晰的国家战略和更大力度的投资有望助力信息技术服务业实现腾飞。“公共和私营部门需要投资培养高技能的信息技术人才。该国众多青年就业攻坚项目应该促进创新合作，而不单纯是花钱办培训。从长远来看，科索沃必须学会自力更生。”

旅游业蓬勃发展

科索沃经济增长或许差强人意，但地方各省人民的精神文化生活正蓬勃发展。普里什蒂纳以其丰富的夜生活而闻名。普里兹伦的堡垒、教堂和遍地咖啡馆的老城也深受游客喜爱。此外，北部城市佩奇正与瑞士合作开展项目，提高旅游景点品质，提升该地区的国际知名度，并培训旅游业从业人员。短短四年内，该市游客数量增加了75%。瑞士资讯在2017年对这些旅游促进计划进行了跟踪报道：

艾蒂安说，一切都还任重道远：“佩奇市的项目(英)外部链接非常成功，旅游基础设施实现了从无到有的转变。但这里的基建仍需进一步发展，符合国际标准的酒店数量也亟待增加。”



侨民的潜力有待开发

据估计，来自德国、瑞士和北欧国家的汇款约占科索沃GDP的17%(英)外部链接。许多住在瑞士的科索沃人一掷千金在家乡修建大型私宅，定期寄钱，并且每年夏天都乘飞机返乡。

在瑞士工会贸易联盟(UNIA)(英)外部链接工作的希尔米·加什(Hilmi Gashi)和家人每年夏天都会回科索沃故乡。他认为阿尔巴尼亚族侨民拥有巨大的潜力还未释放。 他是Germin侨胞协会(英)外部链接的董事会成员，Germin是一个非政府组织，旨在鼓励阿尔巴尼亚族侨民通过传播知识和提供资金更多地参与科索沃的发展。该协会由众多不同领域的专业人士管理。加什认为，通过自下而上的变革、鼓励民间社会的发展和消除对政治领导人、议会或国际组织的依赖，科索沃可以取得更大的发展。加什说，“如果项目仅由国际资金资助，一旦资助停止，项目就会失败。”

Germin的功绩之一是建立了一所“侨民学校”，旨在联合侨民和西巴尔干半岛的青年专业人才，解决科索沃当地社区最紧迫的问题。加什认为，“我们必须向人们证明，不必所有问题都要靠政府。”

科索沃的维和行动 北约继续在该国驻军，负责总体安全。瑞士派出190人编制的瑞士志愿军(SWISSCOY)加入驻科多国维和部队。 信息框结尾

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