Jerena Nikollaj正在為自己的“Schatzi”婚禮試婚紗。

(swissinfo.ch)

假如在瑞士生活的阿爾巴尼亞人不再往老家寄錢，科索沃可得怎麼辦？幾十年來，這些人一直在從經濟上支援留在巴爾幹祖國的親戚們，但年輕一輩表示，他們可能不會再繼續這麼做了。



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科索沃是歐洲最窮困的國家之一，受著高失業率和缺乏投資的煎熬。在該國的國內生產總值當中，德國、瑞士和北歐國家的科索沃僑民寄回家的匯款就占到約17%，而國際各界的援助則佔10%。在2017-2020年期間，瑞士政府給科索沃的援助款總額就達到8000萬瑞郎(約合5.81億元人民幣)。



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一代又一代的科索沃人背井離鄉來西方找工作。但出國以後，很多人都發現要在他鄉維持文化活力變得難上加難。許多在瑞士出生或幼年便移民瑞士的年輕科索沃人連阿爾巴尼亞語都不會講，“老家”的生活反而令他們感到陌生。



那些平時住在瑞士，夏天回鄉探親的科索沃人被親暱地稱為“Schatzis”(意為“親愛的人”)。他們和故土有著強烈的情感紐帶。



他們每年的回鄉探親，都會令當地的經濟復甦幾個月，普里茲倫、普里什蒂納和佩奇等大城市的餐館與購物街也會人頭攢動。他們手中的瑞郎特別經花，很多人都住進高檔酒店，花銷卻只相當於瑞士酒店的零頭。



由於許多生活在瑞士的科索沃人會開車回鄉，所以加油站的生意也出奇得好，因為這些“愛人”喜歡到處旅遊，包括參觀戰爭英雄紀念碑等旅遊景點。有的人甚至還會為他們的夏季回鄉之旅購買公寓、蓋豪華的度假房，這也推動了當地的建築業。



我們在一些“愛人”回科索沃度假期間採訪了他們，想了解他們對漂泊在外和往家匯款都有何想法。



(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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