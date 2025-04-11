因应美国对等关税 赖总统：台湾在首批谈判名单内

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（法新社台北11日电） 美国实施对等关税，总统赖清德今天表示，台湾现在在第一批的谈判名单内，政府会做好准备与美国谈判，确保国家的利益、保护产业未来发展。

赖总统今天到台中与机械器具业者座谈，包括总统府秘书长潘孟安、行政院秘书长龚明鑫与在台湾机械工业同业公会理事长庄大立等产业代表皆出席，赖总统致词后，与产业代表闭门会议。

总统在会中致词时表示，美国总统川普当选后，多次提出要向全世界课对等关税，不只总统府，各部会都关注情势转变也做好准备，在川普发布对等关税后，隔日行政院长卓荣泰就率领行政团队提出对产业的支持计画。

赖总统说，他5日起开始在官邸，与产业界展开座谈，接着对外提出完整的对策。希望藉由这次机会谈判，台湾与美国完成过去多年来，希望与美方加强的经贸合作。

面对洗产地的问题，赖总统提到，美国对很多国家要求处理洗产地问题，这也是这次与美方的谈判方向，从台美双方贸易协定谈起，并就采购、投资以及排除美方要求的关税障碍，并做好洗产地的管制。

赖总统说，政府对产业的支持计画发布后，也立即送到美国政府，美方也已经将台湾的对等关税，从32%下降至10%，台湾现在也在第一批的谈判名单内，政府会做好准备与美国谈判，确保国家的利益、保护产业未来发展。

赖总统指出，政府不只发表对美国的谈判方向，也提出照顾产业的政策，台湾要继续发展、经济一定要继续转型进步，台湾经历过2次能源危机、金融风暴与疫情，不只度过难关，还让产业体质提升，台湾精神就是继续坚持。

赖总统表示，美国关税问题要严肃面对，希望大家团结、朝野支持，相信一定可以度过难关。经济一定要升级，未来是全民智慧化的时代，要如何利用人工智慧，让各行各业都升级转型、更具竞争力，未来要立足台湾、布局全球、加强美国，产品行销全世界。