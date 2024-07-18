团体：安乐死胶囊座舱 有可能数月内于瑞士使用

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（法新社苏黎世17日电） 协助自杀团体「最后的避难所」（The Last Resort）今天表示，他们预计一款轻便型自杀胶囊座舱可能即将于几个月内在瑞士首度使用，提供在无医疗监督下结束生命。

外形像太空舱的Sarco胶囊座舱2019年首次亮相，透过以氮气取代舱内氧气的方式，让使用者缺氧死亡。使用费为20美元。

「最后的避难所」表示，他们并不预期在瑞士使用Sarco胶囊舱会有法律上的困难，因为当地法律一般来说允许协助自杀（assisted suicide），前提是当事人自己动手了结生命。

希望了结生命的人，必须先通过精神评估来衡量他们的心理状态，而这也是最关键的法律要求。

当有人进入这个紫色座舱，关上座舱门，将必须回答一系列问题，包括他们的身分、他们所在地点，以及他们是否了解按下按钮的后果。

Sarco胶囊座舱可能即将启用一事，在瑞士引发了一连串的法律和道德问题，也再度掀起了协助自杀议题的讨论声浪。

瑞士西南部瓦莱邦（Wallis）的医师已禁用它；其他邦则持保留态度。1130718

自杀警语：珍惜生命，自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路；若需谘商或相关协助可拨生命线专线「1995」、张老师服务专线「1980」或卫福部安心专线「1925」。