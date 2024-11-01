全球流通槍枝數量超過10億

全球武裝衝突的加劇促使武器貿易不斷上升，特別是小型及輕型武器的流通。 RTS

隨著世界各地武裝衝突的增加，武器貿易額也持續成長。犯罪暴力的主要工具-即所謂的小型及輕型武器-越來越多地被轉移流通。在暴力升級之下，平民也開始拿起武器。

7 分钟

Rachel Barbara Häubi

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這可謂是名副其實的「死亡交易」。根據《小型武器調查》(Small Arms Survey)，全世界有超過10億件小型和輕型武器在流通。這個數字在二十年間翻了一番。 「我們可以看到，全球武器庫存每年都在成長。光是在美國市場，每年就有1,300萬件新武器被生產出來。」上述研究的數據分析主管Nicolas Florquin在「地緣政治」(Géopolitis)的節目中評論。這家位於日內瓦的研究機構隸屬於日內瓦國際關係及發展高等學院，專門調查非法武器流動和武裝暴力，旨在為決策者提供數據。

外部内容

全球災難

這些輕型武器便於攜帶，易於隱藏，往往不會被發現。而且，其中80%掌握在平民手中。例如，在墨西哥，每年約有3萬起兇殺案，其中大部分使用到槍枝。面對這些犯罪組織，一些公民決定武裝自己。在此背景之下，墨西哥有超過1’300萬件未登記的武器處在流通中。

根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室的估算，北美洲是全世界緝獲槍枝的主要來源地，其次是歐洲、近東及中東。這些武器中有很大一部分原計劃運往中美洲、南美洲、近東和中東。

「在過去20年中，生產商更加多樣化」Nicolas Florquin解釋說：「情況不再單純是在北方生產，出口到南方。其他地區-例如中東、拉丁美洲、中美洲甚至非洲-也有武器製造商。」

聯合國數據顯示，手槍是全世界被緝獲最多的槍枝類型(39%)，其次是步槍(25%)、霰彈槍(18%)、左輪手槍(14%)、機關槍(3%)和機關槍(1 %)。

聯合國數據顯示，手槍是全世界被緝獲最多的槍枝類型(39%)，其次是步槍(25%)、霰彈槍(18%)、左輪手槍(14%)、機關槍(3%)和機關槍(1 %)。 Géopolitis / RTS

煽動戰爭罪

貿易的不透明性助長了衝突的升級-特別是在蘇丹，該國18個月來一直處於暴力內戰和人道主義危機的災難中。根據國際特赦組織的一項調查，源源不絕的外國武器和彈藥從遠方運往該國，助長當地的衝突。

報告著重譴責了6個武器供應國：塞爾維亞、俄羅斯、土耳其、中國、阿拉伯聯合大公國和葉門-其中幾個國家是《武器貿易條約》的簽署國或締約國。該條約禁止向存在嚴重侵犯人權風險的國家轉讓武器-蘇丹的情況就是如此。儘管聯合國對蘇丹西部達爾富爾地區實施了禁運，但仍有武器流入那裡。

眾多改裝武器

在這些運往蘇丹的武器中，包括用於狩獵或體育射擊等民用目的的武器，也包括改裝後用於殺人的刀具。大量合法生產武器的武器被改裝，Nicolas Florquin並不對此感到意外。

他解釋說：「有許多規避進出口管制的手段，特別是將軍用武器歸類為民用武器。」例如，把狙擊步槍申報為體育射擊用槍。這位專家介紹道，改裝警報槍是「歐盟境內非法武器的主要來源之一」。

自製武器正日益成為全球武器貿易的重要組成部分。「我們可以看到，如今這一現象呈現爆炸性增長，已經存在一系列非工業方式製造的武器。」例如，商用無人機變身為便攜式導引飛彈；再比如，透過3D列印機製造的武器-後者在非法武器市場上所佔的份額越來越大。

Nicolas Florquin參與的一項研究顯示，2023年，全球共記錄了近200起使用3D列印武器的事件，其中北美110起，歐洲45起。他說：「如今，你可以透過列印一個零件(編者註：聚合物材料)，例如槍身，並在合法市場上獲得其他單獨配件，從而組裝出高性能的武器。今年2月，法國首次搗毀了一個製造3D列印武器的秘密網路。

有限的監管

《武器貿易條約》的簽訂旨在規範武器轉讓，防止武器在其可能被用於犯罪的國家流通。該條約生效10年後，結果喜憂參半。Nicolas Florquin指出：「該條約沒有製裁違反行為的機制。」只有不到一半的締約國在規定期限內報告其武器貿易情況。 「但是當締約國將該條約納入本國法律時，成果還是顯著的。」Florquin說。迄今為止，已有115個國家批准了《武器貿易條約》，其中包括瑞士。俄羅斯和美國兩大主要武器出口國均未批准該條約。

(本文由RTS與Géopolitis節目共同發布，同時發表於RTS Info，編譯自法文：郭倢/ xy，繁體校對：盧品妤)