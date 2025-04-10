瑞士預算削減：國際日內瓦困境雪上加霜

2025年起，瑞士削減了對聯合國愛滋病規劃署、教科文組織和全球教育夥伴關係組織的部分捐款。瑞士也計劃大幅削減其他款項，特別是對聯合國兒童基金會、開發計畫署和聯合國婦女署的捐款。 Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved.

瑞士決定削減對設在日內瓦的幾個國際組織的部分捐款，包括聯合國愛滋病規劃署和聯合國教科文組織。同時，美國也暫停了對外援助。和平之都日內瓦上空濛上烏雲。

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Rachel Barbara Häubi 我报道战争、人道主义危机、气候变化、健康等全球议题，重点关注“国际日内瓦”的地缘政治问题。我还协调“日内瓦愿景”新闻项目，该项目是瑞士资讯、瑞士广播电视台RTS的Géopolitis节目和欧洲广播联盟EBU联合运营的新闻项目。 作为一名前环境记者，我对原材料行业产生了浓厚兴趣，并报道了北极地区的采矿冲突。我学习了地理，并在新闻与媒体学院专攻调查新闻、视频和数据新闻学，与《当代报道》(瑞士法语广播电视台RTS)、《时报》、《24小时报》、Heidi.news 和 Geneva Solutions 等媒体合作。

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聯合國愛滋病規劃署負責政策、宣傳和知識的副執行主任克里斯蒂娜·斯特林(Christine Stegling)嘆道：「這是一個嚴重的打擊，趕上美國也終止了援助，時機尤其不妙。」

1月底，總部設在日內瓦的聯合國愛滋病規劃署獲悉，瑞士將從2025年起停止向該組織繳納300萬瑞郎的捐款。史特林強調：「想彌補這一缺失談何容易，整個發展援助部門都正在經歷系統性的衝擊。」

瑞士發展與合作署也將削減對教科文組織和全球教育夥伴關係組織的捐款。除此之外，其他重大削減也在計畫之中，重點涉及：聯合國兒童基金會(瑞士捐款削減25%)、聯合國開發計畫署(削減20%)和聯合國促進性別平等和增強婦女權能署(削減20%)。到2028年底，瑞士也將結束在阿爾巴尼亞、孟加拉和尚比亞的發展援助計畫。

這些措施源自於聯邦議會去年12月做出的決定：即從2025年預算中削減1.1億瑞郎，從2026-2028年發展合作財務計畫中削減3.21億瑞郎。

這些款項削減屬於聯邦委員會在去年秋季宣布的「大規模節約計畫」的一部分，該計畫的主要目的是加強對軍隊的資助。額外資金將用於烏克蘭重建(15 億瑞郎)和國際氣候融資(16億瑞郎)。

受到川普的影響

在國際日內瓦，這些決定加重了不確定的氣氛。尤其是日前，美國總統川普宣佈在重新評估期間暫停三個月的對外援助。發展援助領域處境雪上加霜，聯合國也面臨前所未有的資金危機。

與許多設在日內瓦的機構一樣，愛滋病規劃署嚴重依賴美國的捐款，美國捐款佔其預算的40%。

克里斯蒂娜·斯特林指出：「我們現在就需要為應對大幅削減成本做好準備，同時，我們要調整活動以適應可能被削減的資金。」

「在我們開展業務的所有國家，沒有儲備金的愛滋病診所都被迫停止業務，等待美國的決定。付出最大代價的將是最脆弱的群體。」她解釋。

愛滋病毒感染率會激增嗎？

雖然斯特林對美國為包括篩檢在內的救生治療設置特例表示讚賞，但她對預防工作的停滯表示擔憂-尤其是避孕套分發和暴露前預防工作(PrEP)的中斷。

她擔心地表示：「美國凍結資金將不可避免地導致愛滋病毒感染率上升。」

關於取消對聯合國愛滋病規劃署的捐款，聯邦當局解釋說，他們希望透過設在日內瓦的世界衛生組織以及全球抗擊愛滋病、結核病和瘧疾基金兩家機構集中力量防治愛滋病毒。

克里斯蒂娜·斯特林認為這種說法難以接受：「我們是唯一直接在國家層面開展工作，組織社區參與的機構。全球基金(Fonds mondial)和美國’總統防治艾滋病緊急救援計劃'(Pepfar)都依賴於我們在當地收集的數據。」

她補充說：「我們知道如何在2030年之前根除愛滋病毒，現在退出是不負責任的。我們有可能失去30年的進展。這種傳染病影響著全球和國家的健康安全。我們不能擱置愛滋病的防治工作。」

教育和文化也受衝擊

教育和文化機構也受到瑞士節約措施的衝擊。 2025年起，瑞士發展與合作署將停止向全球教育夥伴關係組織(Global Partnership for Education)和聯合國教科文組織捐款。對聯合國兒童基金會的捐款也將縮減四分之一。

瑞士發展與合作署宣布打算“逐步放棄基礎教育領域的行動”，同時將重點放在緊急情況下的職業培訓和教育。聯合國兒童基金會對此並未回應。

瑞方公佈削減對教科文組織資助幾天之後，美國總統川普就簽署行政命令，要求美國退出人權理事會並“審查美國在教科文組織中的參與情況”。

在第一個任期內，川普已經讓教科文組織遭到冷遇。美國新一輪的撤出可能會導致其他機構抽身，這是否會引起教科文組織的憂慮？

教科文組織媒體發言人表示：「我們多邊和私營合作夥伴的財政承諾持續增加-在過去8年裡，這些捐款翻了一番。」

關於瑞方的削減，教科文組織強調，只有所謂的「自願」捐款受到影響，這只涉及瑞士劃撥資金的一部分。教科文組織指出：「這些削減將影響到我們的一些業務活動，特別是設在日內瓦的聯合國國際教育局的業務。我們將繼續動員其他參與者，盡量減少資金縮水的影響。」

在日內瓦，倒數計時已經開始。 2024年底，專家們已經發出警告，和平之都有可能失去在國際舞台上的影響力。日內瓦迅速做出反應：2月12日星期三，日內瓦州政府宣布向非政府組織提供1000萬瑞郎的緊急支援。國際日內瓦正屏住呼吸，等待美國的評估進展。預計美國將於4月底公佈相關結果。

(編輯：Pauline Turuban，編譯自法文：郭倢/dh，繁體校對：盧品妤)

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