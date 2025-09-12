经费削减、地缘政治紧张化：联合国人权理事会面临双重挑战

9月8日，瑞士大使于尔格·劳伯在日内瓦。瑞士今年获得人权理事会轮值主席的席位。理事会主席的职责重心在于协调。 Keystone / Salvatore Di Nolfi

在联合国预算危机和地缘政治紧张局势加剧的背景下，人权理事会-成立于2006年的联合国主要人权机构-在日内瓦召开今年的最后一届会议。

联合国人权理事会于9月8日召开本年度最后一次会议。在之后的一个月内，47个成员国将在日内瓦共同审议一系列国家人权问题和人权议题。人权理事会是联合国负责促进和维护全球人权的主要机构。

联合国人权理事会 人权理事会是联合国系统中由47个成员国组成的政府间机构，负责在全球范围内加强促进和保护人权的工作。 理事会有能力讨论需要其全年关注的所有专题人权议题和状况。会议在联合国日内瓦办事处外部链接举行。 去年12月，人权理事会选举瑞士常驻联合国日内瓦办事处代表于尔格·劳贝尔(Jürg Lauber)大使担任2025年主席，任期一年。 来源：联合国网站

本届会议在紧张的地缘政治背景下召开-加沙、乌克兰、苏丹等地战乱再度升级。除此之外，联合国还面临财政危机，改革措施将持续影响人权理事会的工作。

“我们会审议所有议案，但方式上力求更高效、更快捷。”今年担任人权理事会主席的瑞士大使于尔格·劳伯(Jürg Lauber)在新闻发布会上表示。他还补充道，与6月份的上届会议一样，本次会议的发言时间和允许发言的代表团数量将有所减少，以缩短会议时长，从而节省经费。

流动资金危机

截至9月初，联合国193个成员国中，只有124个已全额缴纳其年度会费。其中，美国和第二大捐助国中国均不在此列。有些人担心华盛顿根本无意再缴纳会费。

与联合国其他机构一样，人权理事会的开支预计也将被削减约20%，该机构必须精打细算。这将影响到其会议的组织及任务的履行。比如，理事会年初投票通过建立针对刚果的调查委员会，该计划由于资金不足，至今仍未启动。

当被问及资金削减的影响时，于尔格·劳伯表示自己“心情复杂”。虽然他对各代表团为“提高理事会效率”所做的努力感到欣慰，但他同时强调，“一些措施限制了人权理事会工作的开展，这与他希望看到的情况背道而驰。” 劳伯还补充道：“理事会的活动和任务数量持续增加，这与当前世界人权状况相关。”

面对预算困境，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯于3月启动了一项名为“联合国80周年改革倡议“的重大项目。该项目包括将目前设在日内瓦和纽约的职位迁移，以及合并职责相似的机构等。支持人权理事会工作的人权事务高级专员办事处也受到影响。这些改革对人权理事会可能产生的影响尚不清楚。但一些国家担心，改革的紧迫性将阻碍人们对”长期变革“进行真正的战略性思考。

对调查机制的担忧

在各国考量人权理事会的有效性之际，一些外交官担心，专制国家会趁机反对成立新的调查委员会。尽管大多数国家都认同有必要集中精力于人权理事会的工作，但对”如何集中精力“的问题则仍存分歧。

理事会各委员会的调查工作无须获得相关国家同意即可进行，这引发了激烈的争论：反对方谴责这一操作具有”侵犯性质“，认为调查成本过高；而支持一方则强调收集证据的重要性。

“调查压力的增大确实令人担忧，”一位欧洲国家的外交官确认道。她也知道，一些国家不认可这种说法。“理事会的调查确实取得了成果，其有效性已经得到证实，”她补充道。

于尔格·劳伯指出，人权工作仅用到联合国总预算(2025年为37.2亿美元)的5%左右，远低于和平与安全机构以及发展机构的支出。“基于现有授权的调查数量来计算，我们每年的经费约为300万至400万美元。这包括调查助理的工资、行政开支、差旅费等。调查组任务负责人的工作是志愿性质的。人权理事会开销并不大，但我们仍然面临经费削减。”

美国再次”撂挑子“

8月底，美国宣布将不参与人权理事会原定于11月进行的普遍定期审议外部链接(UPR，这是人权理事会的一个独特机制，要求每个联合国会员国每4.5年就其人权纪录接受一次同行审议)。这一由同行和民间社会参与的审议程序被视为人权理事的主要工作优势之一，因为它确保每个国家最终都要承担起责任。今年11月的普遍定期审议将是有史以来第一次有国家回避参与的审议。华盛顿已于今年早些时候宣布退出人权理事会。

这一决定引发了包括”人权观察“(Human Rights Watch)组织在内的非政府组织的强烈反应。这些组织表示，特朗普政府“在国家和国际层面都无理地漠视人权”。总部位于日内瓦的非政府组织”国际人权服务社”(ISHR)呼吁安理会成员谴责美国的这一决定，尤其要“避免多米诺骨牌效应”。

当被问及美国这一决定可能对人权理事会信誉产生的影响时，一位驻日内瓦的外交官强调，理事会一直在面对批评。她认为，理事会体系必须“提高其有效性”，以维护其存在的合法性。她指出，理事会取得了切实的成果。”任意拘留问题工作组外部链接“就是例子之一，该工作组已促成被拘留者的释放。

人权理事会本次会议议程简介 本次议程安排紧凑。在近五周的时间里，理事会将审议60多份报告，并就众多议题和约40个国家的人权问题举行数十场讨论。 缅甸、阿富汗、乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯、尼加拉瓜、委内瑞拉、苏丹、叙利亚和刚果民主共和国的人权状况均列于议程之中。预计人权事务高级专员和许多国家还将就加沙的人道主义灾难进行讨论。 人权理事会还将决定是否延长俄罗斯人权问题特别报告员的任期等事项。预计将至少审议34份决议草案。 全部议程(英)外部链接可在联合国网站上查阅。

(编辑：Virginie Mangin/sj，编译自法语：郭倢/xy)