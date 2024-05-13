美中两国将就人工智能风险在日内瓦会谈

数月来美中一直在为稳定两国关系进行努力。 KEYSTONE/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

鉴于人工智能领域的迅速发展，美中两国政府的代表计划于本周二(5月14日)在日内瓦共商与之相关的风险。美国政府的一名高层代表在会前表示，此次会谈并非任何形式的合作，而是要就各自的方式与观点展开沟通。

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Keystone-SDA 其他1种语言 English en Geneva to host US-China talks on the risks of AI 原版 更多阅览 Geneva to host US-China talks on the risks of AI

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中国已在优先发展人工智能，同时在许多民用和军事领域迅速部署新的能力。这位美国政府代表指出，在许多情况下，中国采用的方式损害了美国及其盟国的国家安全。

对此美国已经采取有针对性的措施来应对中国造成的风险。他补充说：“就中国政府对人工智能在这方面的使用，我们将重申我国的担忧。”

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数月来美中一直在为稳定两国关系进行着努力。经过一年的静默之后，美国总统乔·拜登(Joe Biden)与中国领导人习近平去年11月在美国加州会晤。之后两国政府高层成员已举行过多次会谈。

今年1月美国总统拜登的国家安全事务助理杰克·沙利文(Jake Sullivan)在访问泰国期间，安排了此次与中方人工智能风险问题的会谈。

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