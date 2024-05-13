美中两国将就人工智能风险在日内瓦会谈

鉴于人工智能领域的迅速发展，美中两国政府的代表计划于本周二(5月14日)在日内瓦共商与之相关的风险。美国政府的一名高层代表在会前表示，此次会谈并非任何形式的合作，而是要就各自的方式与观点展开沟通。
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面对中美博弈，瑞士能做什么？
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上周，瑞士公布了其首个对华外交政策战略，目前中国是瑞士的第三大贸易伙伴。与此同时，美国也在制定对华外交战略，新任总统拜登称中国为美国“最严峻的竞争对手”。
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中国已在优先发展人工智能，同时在许多民用和军事领域迅速部署新的能力。这位美国政府代表指出，在许多情况下，中国采用的方式损害了美国及其盟国的国家安全。
对此美国已经采取有针对性的措施来应对中国造成的风险。他补充说：“就中国政府对人工智能在这方面的使用，我们将重申我国的担忧。”
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如何在地缘政治的风暴中维护瑞士和中国的关系
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瑞士首部对华外交政策战略将于今年到期，目前关于升级瑞中自贸协定的讨论正在加速，两国高级别官员互访频次增加。但在安全风险日益严峻的背景下，瑞士面临着重构这一重要关系的压力。
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数月来美中一直在为稳定两国关系进行着努力。经过一年的静默之后，美国总统乔·拜登(Joe Biden)与中国领导人习近平去年11月在美国加州会晤。之后两国政府高层成员已举行过多次会谈。
今年1月美国总统拜登的国家安全事务助理杰克·沙利文(Jake Sullivan)在访问泰国期间，安排了此次与中方人工智能风险问题的会谈。
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人工智能便利了你的生活，还是成了一种威胁？
我们应该让人工智能替我们做决定吗？越来越强大的计算机会令我们的生活更轻松，亦或它们是对社会的一种威胁？
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欧洲歌唱大赛瑞士冠军希望好好休息一下
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在上周六晚(5月11日)结束的欧洲歌唱大赛(Eurovision Song Contest)上，瑞士参赛者尼莫(Nemo)以一曲《规则》(The Code)赢得大赛冠军。周日晚上尼莫返回苏黎世时虽一身疲倦，但依然欣喜若狂。
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瑞士近六个月的网络欺诈数量几乎翻了一番
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2023年下半年，瑞士网络欺诈案例数几乎翻了一番。在这种情况下，新成立的联邦网络安全办公室(FOC)负责人弗洛里安·舒茨(Florian Schütz)在上任仅四个多月后就提出了一项新战略。
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日内瓦将拍卖舒马赫收藏的部分腕表
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在迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher)首次赢得一级方程式赛车冠军30年后，他的家人将在日内瓦拍卖他收藏的八块罕见名表。舒马赫热衷于收藏手表，并拥有不少稀世名表，其中一些还是世界上最好的制表商专门为他制作的。本次拍卖会将于下周一举行。
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三分之一的瑞士居民认为自己遭遇歧视
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2016年至2022年间，有将近三分之一的人认为自己遭遇过歧视。歧视最常以言语和心理暴力的形式出现。
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中国大使表示，乌克兰和平峰会应有俄罗斯参与
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中国驻俄罗斯大使张汉晖于周二(5月7日)接受俄罗斯国家新闻通讯社(RIA)采访时表示，中方支持召开各方平等参与的乌克兰战争和平会议。
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瑞士蜂群数量在增加，养蜂者人数却在减少
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最新数据显示，过去十年当中每年蜜蜂数量的损失尽管仍居高不下，但瑞士养殖的蜂群总数却有所增加。然而养蜂者的数量却在逐年递减。
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瑞士军刀出新款-应对全球刀具限制
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维氏公司(Victorinox)正在开发一款不带刀刃的小折刀。该公司首席执行官卡尔·埃森纳(Carl Elsener)在一次采访中表示，世界暴力事件增多导致对刀具的管制日渐严格，这一形势促使该瑞士公司重新思考。
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乌里·斯特克的财产被捐献给伯尔尼阿尔卑斯博物馆
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瑞士登山家乌里·斯特克(Ueli Steck)曾创下过多个纪录，在他去世七年之后，他的财产将捐献给伯尔尼的瑞士阿尔卑斯博物馆(Alpine Museum of Switzerland)。
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尽管国际排名有所提高，瑞士新闻自由实则在恶化
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根据“无国界记者”组织(Reporters Without Borders)的数据，瑞士目前是全球对新闻自由保护最好的十个国家之一。今年瑞士在这个排名榜上的位置从去年的第12位上升到第9位。
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瑞士开发的机器人能像羚羊一样跳跃
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一种配有人工智能的新型四足机器人能够灵活地改变自己的步态。由洛桑联邦理工学院(EPFL)开发的这种机器人可依据情况在行走、小跑和跳跃之间切换，以尽量避免摔倒。
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上周，瑞士公布了其首个对华外交政策战略，目前中国是瑞士的第三大贸易伙伴。与此同时，美国也在制定对华外交战略，新任总统拜登称中国为美国“最严峻的竞争对手”。
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中国政府不希望每个人都言必及台湾
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在台湾海峡局势仍然紧张的情况下，瑞士的观察家们分析讨论了国际社会支持台湾岛的重要意义。如果中国大陆武力攻台，瑞士的选择也有限。
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