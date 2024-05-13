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美中两国将就人工智能风险在日内瓦会谈

数月来美中一直在为稳定两国关系做出努力。
数月来美中一直在为稳定两国关系进行努力。 KEYSTONE/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

鉴于人工智能领域的迅速发展，美中两国政府的代表计划于本周二(5月14日)在日内瓦共商与之相关的风险。美国政府的一名高层代表在会前表示，此次会谈并非任何形式的合作，而是要就各自的方式与观点展开沟通。

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Keystone-SDA

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数月来美中一直在为稳定两国关系进行着努力。经过一年的静默之后，美国总统乔·拜登(Joe Biden)与中国领导人习近平去年11月在美国加州会晤。之后两国政府高层成员已举行过多次会谈。

今年1月美国总统拜登的国家安全事务助理杰克·沙利文(Jake Sullivan)在访问泰国期间，安排了此次与中方人工智能风险问题的会谈。

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提问者： 萨拉·易卜拉欣

人工智能便利了你的生活，还是成了一种威胁？

我们应该让人工智能替我们做决定吗？越来越强大的计算机会令我们的生活更轻松，亦或它们是对社会的一种威胁？

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