“美国已懒得在国际社会面前为其越权行为正名”

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗(Nicolas Maduro)及其妻子西莉亚·弗洛雷斯(Cilia Flores)于1月5日抵达纽约华尔街直升机停机坪，随后被押送至联邦法院受审。 KEYSTONE

美国对委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗的抓捕，标志着既有世界秩序出现了转折。国际法是否因此成为过去式？一位常驻日内瓦的专家给出了解读。

日内瓦高级国际关系及发展学院(Geneva Graduate Institute)教授文森特·谢泰尔(Vincent Chetail)一开始便表示：“这是对国际法明显的侵犯。”谈及1月2日夜里，美国军队在加拉加斯抓捕委内瑞拉总统马杜罗及其妻子的事件，这位国际法专家补充道：“可以将其视为违反《联合国宪章》和国际习惯法的武装侵略行为。”

作为联合国这一多边机构的创始文件，《联合国宪章》禁止使用武力，但满足以下三种任一情况的可破例，即：相关国家提出请求、安理会授权，或进行自卫。“显然，这三种情况都不适用。”专家说道。

美国总统特朗普为抓捕马杜罗辩称，这是为了保护美国免受“毒品恐怖主义”之害，一旦破防便会在美国出现大批受害者。如今，委内瑞拉“独裁者”已被引渡至纽约，正接受美国司法审判。

缺乏法律依据

日内瓦高级国际关系及发展学院(Geneva Graduate Institute)教授文森特·谢泰尔 Image fournie par la source

“令人忧心的是，特朗普政府非但不尊重国际法，甚至不愿为其行径披上一层合法的外衣，”文森特·谢泰尔强调说，“所谓‘毒品恐怖主义’，不过是一种面向国内的自辩说辞。国际法中并不存在这一概念，这完全是人为杜撰出来的。”

美国违反《联合国宪章》绝非初犯。2001年入侵阿富汗、两年后又出兵伊拉克，同样都违背了国际法。而美国抓捕在任国家元首的做法也非首次。早在1989年，美国就曾对当时执政巴拿马的曼努埃尔·诺列加(Manuel Noriega)采取过类似行动。

“只是以往，美国起码都构建了一整套法律依据，例如所谓的‘预防性自卫’。尽管这些理由本身备受争议，但至少体现出一种为自身行为进行辩护的意愿，而如今这种意愿已不复存在。”这位专家补充道。

世界将充满不确定性

联合国人权事务高级专员福尔克·蒂尔克(Volker Türk)日前在英国《卫报》发表署名文章指出，美国在委内瑞拉采取的军事行动“让所有其他国家都变得更为不安全”。他认为，“这不仅传递出一个强国可以为所欲为的信号，同样也会削弱我们目前唯一能够阻止第三次世界大战的机制 – 联合国”。

在文森特·谢泰尔看来，此次干预行动显然“制造了一种普遍的不确定氛围”。他认为，此举延续了1823年的门罗主义(如今改名为“唐罗主义(Donro)”)，该理论将拉丁美洲置于美国的势力范围之内。“因此，不能排除美国在这一地区采取其他军事干预行动的可能性。”他补充道。

近来，美国方面已威胁要对所谓“西半球”(这是特朗普政府的说法)的多个国家动用武力，其中包括哥伦比亚和古巴，甚至还涉及格陵兰岛，这在欧洲引发了强烈担忧。

其他国家会否效仿？

“美国是世界第一强国，也是联合国核心价值的历史性捍卫者，若美国都无视国际法，那么他国很可能也会效仿，”文森特·谢泰尔指出，“从长远看，其后果将不堪设想，因为当你自己就在实施武力征服行为时，就再也无法声称反对其他国家的类似做法了。”

俄罗斯可能会因此更加确信其对乌克兰动武、甚至入侵其他前苏联国家的所谓“合法性”。而中国也可能会跃跃欲试，对台湾采取行动。

不过，这位专家并不认为国际法已寿终正寝。“近年来，国际法确实屡遭质疑，但要说它名存实亡未免言过其实。违反规则的行为往往比遵守规则的行为更加显眼。”他这样评价道。

欧洲的反应并不强烈

面对马杜罗被捕一事，大多数欧洲国家对美国采取了相对审慎的立场。欧盟1月5日发表了一份声明，得到了除匈牙利外的所有成员国的支持。该声明呼吁“尊重国际法”，但未对美国的军事干预行动进行任何谴责。

文森特·谢泰尔分析指出：“即便面对如此明显的违反国际法的行为，欧洲都无法提出严正谴责，这表明了欧洲国家的软弱，它们难以接受失去其历史盟友的现实。”他认为，这也进一步助长了相关批评，尤其是自加沙战争以来，欧洲各国即被指责采用了双重标准。

瑞士在X平台上呼吁“缓和局势、保持克制并尊重国际法，包括禁止使用武力以及尊重领土完整原则”。这一反应被部分左翼人士认为过于温和，他们原本希望看到更为坚决的谴责。

在文森特·谢泰尔看来，作为联合国机构所在地以及《日内瓦公约》的保存国，瑞士“更有责任”去发声，但“它不可能单独承担连欧洲国家一道都无法承担的责任”。尤其是在贸易战背景之下，更是如此。

支持调查

这位专家认为，欧洲应当找到一种平衡的共同立场，对美国的侵略行为以及马杜罗政权所犯下的暴行一并进行谴责。据联合国已记录，委内瑞拉存在大量法外处决、任意拘押和实施酷刑的案例，约有 800 万人因此逃离该国。

他还表示，欧洲国家应向国际刑事法院以及联合国人权理事会事实调查团所开展的调查提供支持，他说：“我所担心的是，不会有真正的政权更迭，人权被侵犯的冤屈一日未得以昭雪，马杜罗政权的受害者就会继续蒙难。”

联合国宪章中有关使用武力的条款 核心原则：禁止使用武力 第一章第二条第四款：各会员国在其国际关系上不得使用威胁或武力，或以与联合国宗旨不符之任何其他方法，侵害任何会员国或国家之领土完整或政治独立。 主要例外：自卫权 第七章第五十一条：联合国任何会员国受武力攻击时，在安全理事会采取必要办法，以维持国际和平及安全以前，本宪章不得认为禁止行使单独或集体自卫之自然权利。会员国因行使此项自卫权而采取之办法，应立向安全理事会报告，此项办法于任何方面不得影响该会按照本宪章随时采取其所认为必要行动之权责，以维持或恢复国际和平及安全。 安全理事会的集体安全机制 第七章第三十九条：安全理事会应断定任何和平之威胁、和平之破坏或侵略行为之是否存在，并应作成建议或抉择依第四十一条及第四十二条规定之办法，以维持或恢复国际和平及安全。 第七章第四十一条：安理会可决定采取不使用武力的措施（如经济制裁、断交等）。安全理事会得决定所应采武力以外之办法，以实施其决议，并得促请联合国会员国执行此项办法。此项办法得包括经济关系、铁路、海运、航空、邮、电、无线电及其他交通工具之局部或全部停止，以及外交关系之断绝。 第七章第四十二条：安全理事会如认第四十一条所规定之办法为不足或已经证明为不足时，得采取必要之空海陆军行动，以维持或恢复国际和平及安全。此项行动得包括联合国会员国之空海陆军示威、封锁及其他军事举动。 信息来源：《联合国宪章》

(编辑：Virginie Mangin/sj，编译自法语：瑞士资讯中文部)

