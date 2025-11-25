国际特赦控苏丹准军事组织在达佛触犯战争罪

（法新社苏丹港25日电） 人权团体国际特赦组织今天指控，苏丹准军事组织「快速支援部队」在西部达佛地区的法舍犯下战争罪，并指阿拉伯联合大公国涉及「协助」他们的行动。

联合国今年4月指出，苏丹政府军与快速支援部队（Rapid Support Forces, RSF）于2023年4月15日爆发的内战是世界上最严重的人道危机，造成1300万人流离失所，其中350多万人逃到其他国家，至今仍看不到和平的迹象。

国际特赦组织（Amnesty International）表示，搜集到28名幸存者描述在法舍（El-Fasher）所发生暴行的证词，从手无寸铁的男子被当场处决，到女孩与妇女遭受性侵等等。

国际特赦组织秘书长卡拉马尔德（Agnes Callamard）在今天发布的报告中说道：「这样持续且普遍针对平民的暴力行为构成战争罪，并可能构成国际法所定义的其他罪行。」

卡拉马尔德谈到：「阿拉伯联合大公国支持快速支援部队也协助这些暴行发生。」

她呼吁，国际社会及联合国安全理事会应「要求阿联停止支持快速支援部队」。

阿拉伯联合大公国一直被多方指控向快速支援部队提供武器、人力及燃料。尽管联合国报告及独立调查均提出证据，阿联当局一再否认相关指控。

国际特赦组织在报告中引述一名逃出法舍的幸存者说法，她提到自己与14岁女儿均遭快速支援部队的战士性侵，之后她的女儿病重不治。

另一名生还者提到，快速支援部队像「杀苍蝇」一样杀人，而他目击的受害者没有人是武装士兵。

由于苏丹政府军与快速支援部队双方均试图在停火谈判召开前掌握军事优势，相关调解迄今未能结束战事。

快速支援部队今年10月底攻占法舍，而在这之前，法舍是苏丹广袤的西部达佛地区（Darfur）最后一个未遭他们掌控的主要城市。

苏丹政府军总司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）本月23日拒绝了美国提出的休战方案，称这项提议为「迄今最糟」且无法接受。

美国、沙乌地阿拉伯、埃及与阿拉伯联合大公国共组四方机制（Quad），负责斡旋苏丹国内交战双方停火。

快速支援部昨天则宣布单方面停火3个月，「以响应美国总统川普（Donald Trump）及四方机制调解者所提停火方案等国际社会付出的努力」。