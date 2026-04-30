图阿雷格叛军誓夺马利北部 称军政府必垮

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（法新社巴黎29日电） 西非国家马利的图阿雷格（Tuareg）叛军今天接受法新社专访时宣称，他们夺下整个马利北方，马利军政府「必将垮台」。数日前图阿雷格叛军发起强大攻势袭击军政府。

图阿雷格分离主义叛军及圣战组织上周末发动近15年来规模最大攻击，矛头直指军政府及其俄罗斯佣兵伙伴。

军政府首脑戈伊塔（Assimi Goita）承认当前局势「极其严峻」，他于28日深夜在电视演说中表示，情势「已获控制」。

然而，图阿雷格族主导的分离主义联盟阿扎瓦德解放阵线（FLA）发言人今天告诉法新社「这个政权（马利军政府）迟早垮台」。

目前马利军队正与FLA及其盟友盟友「伊斯兰与穆斯林支持集团」（JNIM），后者与盖达组织（Al-Qaeda）有关联。

他们于25日破晓时联手针对军政府要地，包括首都巴马科（Bamako）周边地区发动攻击，至少造成23人死亡，伤亡人数可能还会继续上升。

这几天交战还造成马利国防部长卡马拉（Sadio Camara）阵亡。卡马拉被视为军政府投向俄罗斯的关键推手。他的葬礼预定30日举行。

分离主义分子与圣战分子成功拿下北部重镇基达尔（Kidal），马利军队则于今天展开反击，进行一系列空袭，空袭目标包括军营和市政厅内的武装分子。

图阿雷格叛军又于廷巴克图（Timbuktu）地区的古尔马拉鲁斯（Gourma Rharous）小型军营发动攻击。

叛军和圣战组织上周末还将攻击范围扩及北部沙漠地带的加奥（Gao）及中部的莫普提（Mopti）、塞瓦雷（Sevare）。

FLA发言人拉马丹（Mohamed Elmaouloud Ramadane）向法新社表示，叛军打算在成功控制基达尔后，继续朝掌控加奥、廷巴克图及梅纳卡（Menaka）努力。

据当地消息，马利军方已撤离加奥地区部分阵地。

马利自2012年以来就持续面临严重安全危机，动荡肇因于与盖达组织及伊斯兰国（IS）有关团体的攻击、本地犯罪帮派及独立诉求组织。

这波最新攻势让人质疑军政府处理危机能力，尽管军政府坚称自己的战略、外部合作与军力已有效压制叛军威胁。

马利军政府与邻国尼日（Niger）、布吉纳法索（Burkina Faso）军方政权类似，都与昔日殖民母国法国及其他多个西方国家彻底断交，并在政治与军事领域全面向莫斯科靠拢。

俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团（Wagner Group）2021年起协同马利军队对抗圣战分子，但于2025年6月结束介入。此后，原瓦格纳集团转型为「非洲军团」（Africa Corps），由俄罗斯国防部直接指挥。

专家指出，虽然JNIM与FLA诉求不同，但两者因共同敌人而携手合作，一同对付自2020年掌权的军政府及其俄罗斯佣兵伙伴。

FLA发言人拉马丹今天告诉法新社，他们的「目标是让俄罗斯永久撤出阿扎瓦德及更广泛的马利地区」。

FLA成员除图阿雷格外，还包括富拉尼（Fulani）及阿拉伯（Arab）叛军，主张马利北部阿扎瓦德（Azawad）地区独立。

拉马丹说：「我们与俄罗斯或其他国家并无特别敌意，我们的问题是统治巴马科的这个政权。」

图阿雷格族历来以游牧为主，分布于马利、尼日、阿尔及利亚、利比亚及布吉纳法索等国。数十年来，这个族群在基达尔附近展开武装抗争，拒绝被边缘化。

近期攻击令人回想起2012年动摇马利的危机，当时图阿雷格叛军与圣战分子联手攻占辽阔、偏远北方多个战略据点。但当时的攻势最终被法国出兵制止，图阿雷格叛军与圣战分子的同盟没能维系，双方最后反目。

如今法国势力已撤离，而这波最新攻击，则是双方于一年前再结新盟的结果。