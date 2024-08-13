垃圾堆积问题何解？哥伦比亚有请甲虫出马

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（法新社哥伦比亚通哈12日电） 哥伦比亚为了对付日益严重的垃圾堆积问题，想出一个创新计画，而甲虫，就是这计画的秘密武器。

在这里，巨大的犀角金龟幼虫吃掉成堆的有机垃圾，要是没有它们，这些垃圾最终会被丢进垃圾掩埋场。

但这样还没完，甲虫幼虫的粪便搜集起来，可以当成肥料出售，犀角金龟成年后还可以当成宠物，出售给远至日本的客户。

在哥伦比亚中部波雅卡（Boyaca）地区负责该计画的环境与健康工程师维阿苏斯（German Viasus）说：对于垃圾处理问题，「这些甲虫有答案」。

维阿苏斯认为，这个概念简单、成本低，而且是个很容易在世界其他地方复制的例子。

他在通哈市（Tunja）的工厂每周都会收到邻近城市约4万居民产生的约15吨垃圾。

把垃圾堆起来，可以当成这群贪吃幼虫的食物。另有一批幼虫会被放入水箱，让它们消化有机废物分解产生、可能破坏生态系统的液体。

哥伦比亚官方估计，这个南美国家每天产生约3万2000吨垃圾，其中约一半是有机垃圾。

联合国指出，全球每年产生约112亿吨垃圾。

2000年，使用蚯蚓的类似计画失败后，维阿苏斯偶然间看到金龟子幼虫在吃垃圾袋里的东西，灵机一动，想出这个方法。