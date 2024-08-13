立足瑞士 报道世界
登录

垃圾堆积问题何解？哥伦比亚有请甲虫出马

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社哥伦比亚通哈12日电） 哥伦比亚为了对付日益严重的垃圾堆积问题，想出一个创新计画，而甲虫，就是这计画的秘密武器。

在这里，巨大的犀角金龟幼虫吃掉成堆的有机垃圾，要是没有它们，这些垃圾最终会被丢进垃圾掩埋场。

但这样还没完，甲虫幼虫的粪便搜集起来，可以当成肥料出售，犀角金龟成年后还可以当成宠物，出售给远至日本的客户。

在哥伦比亚中部波雅卡（Boyaca）地区负责该计画的环境与健康工程师维阿苏斯（German Viasus）说：对于垃圾处理问题，「这些甲虫有答案」。

维阿苏斯认为，这个概念简单、成本低，而且是个很容易在世界其他地方复制的例子。

他在通哈市（Tunja）的工厂每周都会收到邻近城市约4万居民产生的约15吨垃圾。

把垃圾堆起来，可以当成这群贪吃幼虫的食物。另有一批幼虫会被放入水箱，让它们消化有机废物分解产生、可能破坏生态系统的液体。

哥伦比亚官方估计，这个南美国家每天产生约3万2000吨垃圾，其中约一半是有机垃圾。

联合国指出，全球每年产生约112亿吨垃圾。

2000年，使用蚯蚓的类似计画失败后，维阿苏斯偶然间看到金龟子幼虫在吃垃圾袋里的东西，灵机一动，想出这个方法。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
16
50 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
39
26 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
65 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团