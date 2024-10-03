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墨西哥军人追逐可疑车辆开火 外来移民6死

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（法新社墨西哥杜克拉古蒂瑞兹2日电） 墨西哥国防部今天表示，士兵在高速公路上追逐可疑车辆时开枪射击，造成6名移民死亡。

法新社报导，事件昨晚发生，地点在南部奇亚帕斯州（Chiapas）。国防部说，巡逻队发现了来自埃及、尼泊尔、古巴、印度和巴基斯坦等国共33名移民，但未具体说明6名死者的国籍。

墨西哥首位女总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）昨天宣誓就任，才矢言要尊重人权、避免安全部队采取镇压行动。

国防部声明说，两名开枪士兵已被停职，等待调查。

声明指出，巡逻队看到有一辆车开得飞快，显然是企图逃逸，这部车后面跟着两辆平板货车，像是犯罪分子常用的卡车。

声明称：「军事人员通报听到枪响，因此两名士兵开枪，以阻止其中一辆平板卡车。」

声明又说，移民中有4人当场死亡、12人受伤；送医伤者中有2人在医院不治。

声明称，17名未受伤的移民已被移交给移民当局。

根据警方报告，有一辆卡车未在军事检查哨站停下来，士兵就去追赶这部车，并开枪想要阻止。

警方说，卡车司机转而驶进一条泥巴路，试图要逃脱，但车辆失去了控制。

每年都有数以千计来自许多国家的移民前往墨西哥，他们搭乘巴士、挤进过度拥挤的拖车并爬上货运列车顶部，以试图抵达美墨边境。

2021年12月，一辆载着约160人的人口贩子卡车在奇亚帕斯州翻覆，造成56人丧命，他们大多为中美洲移民，另有10人受伤。（译者：纪锦玲）

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